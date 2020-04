Na Bledu je v teh dneh "skoraj mrtvaško" #video

"Velika noč je čas, ko so mnogi prišli k nam pogledat, nekateri tudi na dopust. Še posebej za gostince je bil to dober čas, saj so nabrali nekaj rezerve, ki so jo pokurili čez zimo, za naslednjo sezono. Nazadnje smo bili tako osamljeni, pa niti ne tako zelo, ko nas je obiskal Vladimir Putin in v času vojne za Slovenijo leta 1991. A takrat je bilo še malo več gibanja, zdaj pa je skoraj mrtvaško," je o izpraznjenem Bledu, po katerem se v teh dneh sprehajajo le domačini, novinarki Planeta Neži Mlakar dejal župan Janez Fajfar.

Podobna slika je v Bohinju, kjer razmišljajo o dveh scenarijih. Direktor Turizma Bled Klemen Langus pravi, da pesimističen predvideva zmanjšanje nočitev za 65 odstotkov, optimističen pa za okoli 30.

Preberite še: