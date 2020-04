Vlada pravkar razpravlja o možnosti za sprostitev ukrepov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Del vladne ekipe in strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje na večernem sestanku na Brdu pri Kranju usklajuje naslednje korake odziva na epidemijo novega koronavirusa, je za Televizijo Slovenija pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Pri tem je po Kacinovih besedah še prezgodaj govoriti o časovnici sproščanja ukrepov.

"Vlada bo koordinirala naslednje korake, predvsem pa želi slišati mnenje strokovne skupine, ali je, kdaj je in pod katerimi pogoji mogoče sprostiti nekatere ukrepe, ki veljajo ta hip," je dejal Kacin. Če bo tukaj doseženo soglasje, bo lahko vlada po Kacinovih besedah o tem formalno odločila v torek in to objavila v uradnem listu, poroča STA.

Kot je pojasnil, bo odločitev o tem, ali je mogoče še ta teden sprostiti ukrepe, kot je omejitev gibanja in druženja, odvisna od strokovne skupine, pa tudi od časa za uskladitev ukrepov med pristojnimi ministrstvi. "Ti morajo biti dobro usklajeni in tudi formalizirani. Zato gotovo potrebujemo dan ali dva," je po poročanju STA napovedal Kacin.

"Podatki iz preteklih dni niso najbolj reprezentativni"

Čeprav zadnji uradni podatki kažejo na umirjanje števila novih okužb, je Kacin izpostavil, da podatki iz preteklih dni niso najbolj reprezentativni, saj ob koncih tedna opravijo manjše število testiranj. Bolj jasna bo slika po znanih podatkih za torek, je še dodal.

V vsakem primeru pa bo prvi na vrsti za sprejem odlok, ki bo formaliziral konec prejšnjega tedna napovedano odpravo obveznega nošenja rokavic ob obisku trgovine.

Na nocojšnjem sestanku pa želi vlada biti predvsem operativna in tako tudi preverit, kateri ukrepi še manjkajo in kaj bi lahko še storili, še posebej za varovanje domov starejših občanov, ki so ta trenutek zelo pomembno žarišče novih okužb, je po poročanju STA še dodal Kacin.