Nor kolesarski podvig v najmanjši slovenski občini, opravičil se je sosedom

Površina občine Odranci znaša 6,9 kvadratnega kilometra. Druga najmanjša v Sloveniji je občina Ankaran (8 kvadratnih kilometrov), tretja Trzin (8,6 kvadratnega kilometra). V tako majhnih občinah pravega razkošja za ljubitelje kolesarstva ni, zlasti zdaj, ko je vlada Republike Slovenije zaradi pandemije koronavirusa omejila rekreacijo le znotraj občin.

A je Luka Smolko naredil svojevrsten podvig. V preteklosti je že pokazal, da je ekstremni športnik, pa čeprav še pred kratkim ni maral teka ali kakšne druge pretirane športne aktivnosti. Pred tednom smo poročali, da je 27-letnik v najmanjši občini pretekel maraton, torej nekaj več kot 42 kilometrov.

333 kilometrov v 13 urah, in to v občini s 6,9 kvadratnega kilometra površine. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko V takratnem pogovoru je opisal, katerih ekstremnih podvigov se je že lotil, zdaj pa je poskrbel za novega.

Na velikonočno nedeljo se je usedel na kolo in na njem preživel 13 ur. Prav ste prebrali. In v tem času je naredil kar 333 kilometrov.

"Ker še vedno velja prepoved gibanja izven občine, sem to nedeljo naredil dolg kolesarski trening, ki je tudi rekord moje najdaljše enodnevne vožnje, in to po svoji občini. Povprečna hitrost je manjša, ker sem se moral tolikokrat obrniti, izpraznil bateriji na dveh urah, garmina sem večkrat ustavil zaradi pogovarjanja s sovaščani, imel gumi defekt, zalagal pa sem se tudi s pijačo in hrano. Sovaščanom se opravičujem, ker sem se velikokrat peljal mimo vaše hiše in vas mogoče nerviral. Ostanimo zdravi. Še samo malo!" je dejal.

Še s ptičje perspektive, kje je kolesaril. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko