Kje so sploh Odranci? Povsem v severovzhodni Sloveniji. Zaradi nogometa je bila v preteklosti zelo poznana sosednja vas Beltinci, ki je bila del slovenske prvoligaške druščine, zdaj pa so na površje prišli še Odranci. In prav zaradi površine. Vsega 6,9 kvadratnega kilometra znaša območje občine, njene meje obsegajo 3,9 kilometra, kar jo uvršča na prvo mesto med občinami – jasno, po velikosti in v obratnem vrstnem redu.

V obdobju koronavirusa in dekreta vlade, da se lahko ljudje gibljemo oziroma športno udejstvujemo le znotraj lastne občine, to povzroča težave tistim, ki živijo v majhnih občinah in so sicer športno aktivni na kolesu ali tečejo. Med takšnimi je 27-letni Luka Smolko.

Shujšal za 36 kilogramov, prej o teku sploh ni hotel slišati. Dokazal je, kaj pomeni močna volja.

Pred dvema letoma se je odločil, da preteče ljubljanski maraton. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko Zase pravi, da je obseden s tekom in kolesarjenjem, a to šele v zadnjih šestih letih: "Prej sem bil močnejši. Imel sem 96 kilogramov. Ko sem shujšal, je tehtnica pokazala 60 kilogramov. Videti je bilo res grozno, presuh sem bil. Rekli so mi dachauski atlet. Zdaj je moja teža okoli 70 kilogramov. Prej me tek ni niti malo zanimal. Ko sem študiral v Mariboru, sem imel sostanovalca, ki sta mi govorila, ali grem teč z njima, in sem si mislil, a sta normalna … Zdaj se mi smejita."

Leta 2014 je našel strast, ki ga je povsem zasvojila. Pred tremi leti si je kupil še kolo, da bi si olajšal tekaške treninge, ker so bile noge pretežke: "Nisem vedel, kaj kupiti. Pa sem si ga in začel kolesariti. Naslednje poletje sva šla s kolegom na morje. On si je kupil treking kolo za 300 evrov. V treh dneh sva prišla do Kopra in šla po vsej obali. On je šel nato nazaj z vlakom, jaz pa v Odrance s kolesom. V eno smer je to 308 kilometrov."

Prekolesaril Slovenijo, zato si lahko predstavljate, kako ga v Odrancih srbijo prsti. Okoli občine je poostren nadzor.

Ni šel na dopust na morje, ampak s kolesom okoli Slovenije. Prekolesaril je 1.340 kilometrov. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko A to ni edini ekstrem. Lanski dopust je preživel drugače kot večina ljudi. Ni šlo za morje in poležavanje na plaži. Odločil se je, da prekolesari Slovenijo: "Za sedem dni sem šel. Vsak dan sem prekolesaril približno 190 kilometrov. Sicer obstaja tudi dirka DOS, ki obsega 1.240 kilometrov, sam pa sem jih naredil 1.340, ker sem iskal še hotele, trgovine, si ogledoval znamenitosti."

In če poslušate nekoga, ki ima za seboj takšne podvige, je smiselno vprašanje, kako trpi zdaj v Odrancih, ki so najmanjša občina v Sloveniji. "Ne preostane mi drugega, kot da se rekreiram v občini. Imamo precej nadzora. Kar poostreno je. Komaj čakam, da se sprosti. Zadnjič sem šel proti sosednji vasi, Beltincem, in me je zaustavil neki starejši možakar ter me vprašal, ali imam osebno. Rekel sem si, da je prepočasen, in sem tekel," se je zasmejal Luka.

Zato se zadržuje na trim stezi, ki je speljana po občini. "Ob potoku Črnec je res prijetno teči. Senca je, narava, vse čisto. Podlaga je dobra, cesta makadamska. Če hočem ostati znotraj teh 3,6 kilometra, je to moja edina pot zdaj. Drugega mi ne preostane. Kolo sem dal na stran. Zjutraj pretečem približno sedem ali osem kilometrov, nato grem delat v podjetje Carthago, ki se ukvarja s proizvodnjo avtodomov. Izdelujem lesni del za avtodome in podjetje je prav v naši občini. Sicer pa v obdobju koronavirusa v naši občini ni tako težko, kot bi si nekateri mislili. Imamo vse, kar potrebujemo v tem trenutku – pošto, veliko trgovino Jager. Prav tako je bencinska črpalka. Edino, kar nam manjka, je lekarna."

V Odrancih pretekel maraton, in to v zavidljivem času

Tek ga je povsem zasvojil. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko A ker mu tekaška žilica ni dala miru, se je odločil za prav poseben podvig. Si predstavljate, da bi v Odrancih pretekli maraton? Torej dolžino 42 kilometrov in 195 metrov. No, Luki je uspelo in nemudoma je navdušil na družbenih omrežjih. A je moral najprej preračunati, da se mu bo vse skupaj izšlo: "Nekaj se ukvarjamo s polji in vem, kako gredo poti. V krogu sem šel. Potem sem šel pa še med vasjo. Vmes sem si vzel pol ure premora, ker nisem imel s seboj hrane, in sem se ustavil doma."

V treh urah, 12 minutah in 30 sekundah mu je uspelo preteči omenjeno razdaljo. S takšnim rezultatom bi se na primer uvrstil okoli stotega mesta na zadnjem ljubljanskem maratonu. In prav v Ljubljani je odtekel svoj prvi maraton, njegov rezultat pa je bil takrat tri ure, 10 minut in 50 sekund.

Ko je končal zadnji izpit, je tekel na pivo v 72 kilometrov oddaljeni Maribor

Kolo in tek mu prinašata veliko veselja. Prav zaradi ekstremnih razdalj pravi, da se čuti bolj odgovornega do sebe. Foto: Osebni arhiv/Luka Smolko "Maratone sem tekel, Sladkih šest (šesturni vzdržljivosti tek, op. a.). Zelo dobro je organizirano. V času, odkar tečem, se je nabralo že kar nekaj kilometrov. Ljubljanski maraton sem pretekel pred dvema letoma. Uradno je edini. Za povsem drugačen tek sem se odločil, ko sem naredil zadnji izpit na faksu. Tekel sem do Maribora na pivo, kar je 72 kilometrov. Na ramenih sem imel nahrbtnik, v njem pijačo, pa sem tekel."

In kaj ga žene v tako ekstremne razdalje in preizkušnje? "Ne vem, o tem me veliko sprašujejo in mi govorijo, da to ni normalno in da je nevarno. Žene me naprej. Sam na to gledam to s tega vidika, da sem bolj odgovoren do sebe, da skrbim zase. Nekako sem sam svoj serviser."