Pritisk je vse večji: bo Evropa popustila glede emisijskih zahtev?

Številni avtomobilski proizvajalci so pisali Evropski komisiji glede sprememb pri določenih členih emisijskih zakonov. Zaradi izbruha pandemije koronavirusa se je prodaja avtov praktično ustavila, s tem pa se je upočasnilo načrtovano zniževanje izpustov ogljikovega dioksida. Jih bo Evropska unija uslišala in prestavila določene meje na leto 2022?

Proizvajalci vozil, ki svoja vozila prodajajo ali izdelujejo v Evropi, so z novim letom skočili v neznano. Kar 95 odstotkov vseh prodanih novih avtomobilov bo v letu 2021 namreč že vključenih v izračun emisij CO2 ter posledično plačilo denarne kazni. Proizvajalec bo moral za vsak presežen gram CO2 plačati 95 evrov, Evropska unija pa je mejo za celotno floto prodanih novih avtomobilov postavila na 95 gramov. Število preseženih gramov bodo na koncu še pomnožili s številom prodanih avtomobilov v letih 2020 in 2021. Pod črto – trenutno tem zahtevam Evrope lahko sledi le Tesla in pogojno še Toyota.

Letos so radodarni s super krediti

Kot so zapisali pri britanskem Auto Express trenutno avtomobilskim proizvajalcem največ preglavic povzročajo tako imenovani super krediti. Gre za posebno določilo, ki proizvajalcem prinaša dvojno znižanje emisij ogljikovega dioksida - če proizvajalec proda avto z izpustom emisij, manjšim od 50 gramov na prevožen kilometer, mu ga v izračunu ob koncu leta štejejo dvojno. To pomeni, da si proizvajalci želijo prodati čim več takšnih avtov, saj dobijo z njimi dvojno znižanje emisij ogljikovega dioksida.

Zaradi zaprtih prodajnih salonov po Evropi je prodaja avtov ustavljena, proizvajalci pa zaradi tega izgubljajo številne možnosti za pridobitev super kreditov. Ti so tako radodarni samo v tem letu. Prihodnje leto bo prodaja takšnega avtomobila prinesla le 1,67-kratni bonus, leta 2022 pa le še 1,3-kratni bonus pri izračunu emisij ogljikovih dioksidov.

Zaradi zaprtih prodajnih salonov avtomobilski prodajalci ne morejo prodajati elektrificiranih avtov, ki so ključni za zmanjšanje flotnih izpustov ogljikovega dioksida. Foto: Reuters

Priključni hibridi so letos zelo pomembni

Ravno zaradi radodarnih super kreditov so številni proizvajalci želeli letos prodati veliko število priključnih hibridov. Pri njih se izpust ogljikovega dioksida spusti pod 50 gramov na prevožen kilometer, s povečano prodajo teh, pa pridobijo čas za razvoj povsem električnih avtomobilov.

''Komisija je dobila pismo iz avtomobilske industrije, kjer so prosili za časovno prestavitev nekaterih pravil. Na pismo bomo odgovorili v doglednem času,'' je za Auto Express dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije.