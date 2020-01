Kazni grozijo avtomobilskim znamkam, ki lahko reši celo dizel?

Novo leto, novo desetletje, a grožnja z visokimi kaznimi ostaja trn v peti pravzaprav vseh evropskih avtomobilskih proizvajalcev oziroma proizvajalcev, ki svoje modele prodajajo na stari celini. Vsak novi prodani avtomobil (razen pet odstotkov najbolj ''umazanih'') letos bo namreč vključen v izračun, proizvajalci pa so z novim letom vstopili v drugačen svet, kjer bo vse podrejeno zniževanju emisij ogljikovega dioksida. A čaka jih precej dela – emisije CO2 so v povprečju previsoke za 20 odstotkov, prodaja neaerodinamičnih crossoverjev še vedno raste in upad prodaje dizlov se je lani nadaljeval.

Proizvajalci vozil, ki svoja vozila prodajajo ali izdelujejo v Evropi, so z novim letom skočili v neznano. Kar 95 odstotkov vseh prodanih novih avtomobilov bo namreč že štelo in bodo vključeni v izračun emisij CO2 ter posledične denarne kazni v letu 2021. Proizvajalec bo moral za vsak presežen gram CO2 plačati 95 evrov, Evropska unija pa je mejo za celotno floto prodanih novih avtomobilov postavila na 95 gramov. Število preseženih gramov bodo na koncu še pomnožili s številom prodanih avtomobilov v letih 2020 in 2021. Pod črto – trenutno zahtevam Evrope lahko sledi le Tesla in pogojno še Toyota.

Letos bo na ceste zapeljalo lepo število cenovno dosegljivih električnih avtomobilov, ki bodo znamkam pomagali znižati flotni izpust ogljikovega dioksida. Foto: Gregor Pavšič

Številke so skrb vzbujajoče

Številke so ostre in vsaj trenutno skrb vzbujajoče. Sodeč po statistiki Evropske unije so bile emisije CO2 v povprečju pri 120 gramih na kilometer, kar pomeni, da jih morajo proizvajalci letos znižati za 21 odstotkov. Glede na to, da so se v zadnjih letih emisije CO2 zviševale (tudi v letu 2019) in analitiki za leti 2020 in 2021 ne napovedujejo izrazitih padcev (o razlogih za njihov dvig nekoliko nižje), bodo morali proizvajalci Evropski uniji letos nakazati okoli 33 milijard evrov kazni.

Res je, številke se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Za koliko morajo znižati emisije CO2, je odvisno od prodaje v preteklih letih in predvsem od količine prodanih avtomobilov. K sreči se letos v izračun ne bodo šteli najbolj umazani avtomobili, a avtomobilska industrija še nikoli ni stala pred tako visoko oviro. Naj si bo gospodarska kriza ali velika naftna kriza v osemdesetih, zaradi pesimističnih obetov proizvajalce skrbi kot še nikoli.

Motorji so učinkovitejši, toda emisije CO2 rastejo



Leta 2007 so novo prodani avtomobili v Evropi v povprečju v zrak izpustili 158,7 gramov ogljikovega dioksida na kilometer. Do konca tega desetletja so se te spustile za 16 odstotkov, toda že nekaj let se krivulja spet premika navzgor. Za ta pojav sta kriva predvsem dva trenda – vzpon crossoverjev in padec dizelskega motorja.



Športni terenci oziroma crossoverji so višji, manj aerodinamični in težji kot običajni avtomobili, zato motorji pri njihovem poganjanju proizvedejo več emisij CO2. Hkrati je zaradi negativne publicitete močno padla prodaja dizelskih motorjev, kupci pa so svoje potratne športne terence raje opremili z bencinskim motorjem. Res je, da so za negativno podobo dizelskega motorja v večini krivi pri Volkswagnu, a gre levji delež tudi na račun vlad in mestnih oblasti. Politiki so brez razumevanja novih dizelskih motorjev širili strah in napačne informacije ter pozabili na neverjeten tehnološki razvoj najnovejših dizelskih motorjev, ki so v nekaterih primerih celo čistejši kot bencinski. V zrak v povprečju izpustijo tudi do 20 odstotkov manj emisij CO2.

Za dvig emisij CO2 je v največji meri kriv velik padec prodaje dizelskih motorjev in navsezadnje velika rast prodaje športnih terencev. Foto: Gašper Pirman

Proizvajalci, ki avtomobile prodajajo v Evropi, so v zadnjih letih igrali nenavadno igro. Kljub dolgo napovedanim zahtevam Evropske unije so v ospredje potiskali bencinsko gnane crossoverje. Torej modele, ki zaradi svoje oblike, večjih koles in višje mase proizvedejo več emisij in jih poganja bencinski motor, ki v primerjavi z dizlom v zrak izpusti večji delež CO2. Še danes, ko so kazni pred vrati in se jim nekateri proizvajalci ne bodo mogli izogniti, še vedno ne spodbujajo prodaje svojih najbolj varčnih in čistih avtomobilov.

Na trge lansirajo elektrificirane modele s tehnologijo blagega hibrida, hibride, priključne hibride in električna vozila, toda njihov prihod je počasen ter hkrati cenovno dražja izbira. Po drugi strani lahko ravno ta igra prileteti nazaj kot bumerang – kako zdaj kupcem prodati avtomobil in tehnologijo, ki so jo v zadnjih letih povsem zaničevali, in jih prepričati, da je dizel v resnici prava izbira.

Delež strmo pada, a ravno dizel bi bil lahko rešilna bilka

V letu 2019 je delež dizla še dodatno padel in zdaj prevzema le še četrtino trga. Padec je bil kar 21-odstoten. Po drugi strani je prodaja alternativno gnanih avtov (hibridi, priključnih hibridi, električni avtomobili) močno poskočila, za malenkost več kot 20 odstotkov. Največji delež znotraj tega prirastka imajo povsem električni avtomobili. Prodaja je skočila za neverjetnih 144 odstotkov, a to je še vedno izredno malo gledano v celoti – tržni delež znaša le 1,6 odstotka.

Čeprav bi prodaja večjega številka dizelskih motorjev znižala izpuste emisij CO2, je ta korak kratkotrajen. Še bolj zaostrene zahteve bodo začele veljati leta 2025, teh pa ne bo ublažila večja prodaja dizlov. Do takrat bodo morali proizvajalci sicer še vedno staviti na dizelsko gnane motorje, vmes pa razvijati elektrificirane pogone. Ravno zato se bo padec prodaje dizlov letos umiril in ustalil za prihodnjih nekaj let.

Te kazni grozijo proizvajalcem po podatkih z leta 2018

Proizvajalec Emisije CO2 v letu 2018 Cilj za leto 2021 Razlika Plačilo kazni na avtomobil v evrih Skupina Volkswagen 121,2 94,7 26,5 2.525 Skupina PSA 114,2 91,1 23,1 2.194 Skupina Renault 113,2 89,9 23,3 2.207 Skupina BMW 127,1 99,6 27,5 2.609 Hyundai-Kia 121,9 91,9 30,0 2.852 Ford 123,7 96,6 27,1 2.576 Skupina FCA 125,3 89,8 35,5 3.373 Daimler 134,3 100,7 33,6 3.192 Skupina Toyota 101,3 93,4 7,9 745 Nissan 112,9 93,9 19,0 1.807 Volvo 130,2 104,6 25,6 2.425

Kako se bodo izognili milijardnim kaznim?

Linda Jackson, izvršna predsednica Citroëna, je pred kratkim v našem intervjuju odločno povedala, da Citroën ne bo plačal nobene Skupina PSA-FCA in drugi verjamejo, da jim kazni ne bo treba plačati. Če želijo uspeti v teh napovedih, bodo morali hitro in uspešno začeti prodajati elektrificirane modele. Foto: Gregor Pavšič kazni. Z novimi modeli jim bo uspelo izpolniti cilj. Enako odločen je tudi Carlos Tavares, novopečeni vodja skupine PSA-FCA. Skupina naj bi načrtovala zmanjševanje emisij CO2 in se bo v celoti izognila plačilu kazni. Podobno trdijo tudi pri Mazdi in še drugih proizvajalcih. Kako bodo torej v letu dni znižali izpuste CO2 za 20 odstotkov, če jim jih v zadnjih petih letih ni uspelo znižati, temveč so se celo zviševali?

Volkswagnov adut je novi ID.3, ki predstavlja ključnega aduta pri zmanjševanju flotnih emisij. Nemci so v razvoj vložili milijarde evrov, zato enostavno mora izpolniti pričakovanja in prodajno uspeti. Če ne bo dosegel načrtovanih prodajnih številk, bo to lep dokaz, da trg še ni pripravljen, in skupino Volkswagen čaka precejšnja denarna kazen. Enako je pri Mazdi. Njihov električni MX-30 bo v prodajne salone zapeljal poleti, a prodajne številke bodo morale biti izredno visoke. Le tako bodo lahko znižali flotne emisije CO2 in se izognili kazni oziroma plačali minimalni znesek.

Kot napovedujejo analitiki, se bo zaradi zniževanja emisij CO2 povečala prodaja električnih vozil tudi s pomočjo prodajnih taktik, kot so dnevne registracije, ponujanje boljših pogojev financiranja za zaposlene, kratkoročne izposoje novih avtomobilov rent-a-car podjetjem in cenejša prodaja flotnim kupcem. Nekateri bodo hkrati odkupovali posojila od proizvajalcev, ki jih imajo preveč. Pri FCA so že odkupili ta posojila od Tesle in jim nakazali več sto milijonov evrov, ta način pa bodo še nadaljevali in zniževali svoj ogljični podpis.