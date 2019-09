To je naslednica Violete Bulc, čakajo jo številni izzivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ursula von der Leyen, nova predsednica Evropske komisije, je predstavila svojo predlagano ekipo za naslednji mandat. Na mestu komisarke za transport, ki ga je do zdaj opravljala Slovenka Violeta Bulc, se bo predstavila Romunka Rovana Plumb.

Prihaja iz države, ki ima v EU uradno najbolj nevarne ceste

Področje transporta ima pomemben vpliv tudi na Slovenijo, ki leži na enem izmed glavnih prometnih koridorjev v Evropi. Področje mobilnosti se zaradi sprememb v avtomobilskem svetu prav tako nahaja na pomembni prelomni točki.

Povečuje se tovorni promet, pereča problematika v mnogih državah članicah EU je še vedno prometna varnost. Glede na število prebivalcev v Romuniji na cestah umre skoraj trikrat toliko ljudi kot v najbolj zglednih skandinavskih državah.

Bulčeva je bila tudi med zagovorniki vpeljave serijskih varnostno-asistenčnih sistemov v nove avtomobile. Med temi bi bil predvidoma tudi sistem za prepoznavo in spoštovanje omejitev hitrosti, ki bi ga bilo sicer vsaj v začetni fazi mogoče izklopiti.

Pod prste ji je gledala tudi protikorupcijska agencija

Plumbova je bila v Romuniji ministrica v različnih resorjih takratnih vlad. Skrbela je za področja kot so zaposlovanje, izobraževanje, transport, okolje in tudi črpanje sredstev EU. Je nosilka diplome v organizacijskih vedah in doktorica ekonomije.

Po poročanju portala politico.eu je zvesta podpornica spornega romunskega politika Liviuja Dragneija, nekdanjega voditelja romunske socialnodemokratske stranke. Dragnei je trenutno v zaporu. Plumbova je bila tudi med osumljenci romunske protikorupcijske komisije, a do preiskave nikoli ni prišlo.