Vzhodnonemško mesto Dresden se tako kot večina večjih mest sooča z velikim obsegom prometa in tudi prekrškarji, ki resneje ogrožajo prometno varnost.

Odgovorni za prometno varnost so se ta mesec skupaj s policijo odločili, da bodo najbolj pereče prekrške javno objavili na družbenih omrežjih in jih označili tudi kot “prekršek meseca”. Podatke zasebnega značaja, kot so imena prekrškarjev in registrske oznake na vozilih, bodo zakrili.

Hitrost je prekoračil trikratno, je kazen res premila?

Kot prvega so izpostavili voznika, ki je na območju z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 96 kilometrov na uro. Omejitev je v strogo urbanem območju prekoračil za trikrat. Prislužil si je kazen 1.400 evrov, 2 kazenski točki in tri mesece prepovedi vožnje avtomobila.

Ta pa ostaja njegova last, čeprav bi mu v določenih drugih državah vsaj začasno zasegli. V Švici bi voznik ob takem prekršku ostal brez vozniškega dovoljenja kar dve leti, grozilo pa bi mu tudi do štiri leta zaporne kazni. Da so kazni v Nemčiji za najhujše prekrškarje morda premile, so oblastem v Dresdnu pod objavljeno fotografijo zapisali tudi komentatorji.