Ni prepovedan, a ga ljudje veliko manj uporabljajo

Pred tremi tedni je začel veljati vladni odlok, ki je ustavil javni prevoz po mestih. S tem je veliko ljudi, ki morajo v času epidemije še vedno prihajati na delo v prostore podjetja, moralo iskati drugačne načine.

V prestolnici je tako ob taksijih, ki jih vladni odlok ni zajel, še vedno ostalo na voljo tudi mestno kolo Bicikelj, ki je zaradi nizke cene in neodvisnosti od mestnih konic vse bolj popularna izbira za "potovanja" po Ljubljani. Po ocenah občine naj bi bilo 16 odstotkov vseh potovanj opravljenih prav s kolesom.

Okrog 800 izposoj dnevno

Koles ne premeščajo med postajališči. Foto: Siol.net A tudi sistem za souporabo oziroma izposojo koles, ki v Ljubljani zajema okrog 600 koles, je v času epidemije deležen sprememb. Število koles je ostalo nespremenjeno, vendar jih več ne premeščajo med postajališči.

Običajno jih dnevno premeščajo, kjer so za to potrebe, predvsem v jutranjih urah na tista postajališča zunaj strogega središča in kasneje obratno, ko se ljudje vračajo iz služb.

Razlog za to se skriva tudi v velikem upadu števila izposoj, saj je veliko ljudi doma oziroma delajo od doma, prav tako so zaprte šole in preostale storitve, na katere bi ljudje odhajali s kolesom. V običajnih spomladanskih dnevih izposoja znaša okrog 4.500 izposoj dnevno, zdaj pa na 62 postajah dnevno beležijo le okrog 800 izposoj koles.

"Odkar so v veljavi omenjeni ukrepi, v sistemu beležimo bistveno manj izposoj," odgovarjajo na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pri Mestni občini Ljubljana.

Ob tem vsem uporabnikom svetujejo, naj zaradi preprečevanja širitve koronavirusa ob vožnji s kolesi uporabljajo zaščitne rokavice.

Prehiteli tudi Dunaj

Bicikelj je sicer v devetih letih obstoja (uradno bo deveto svečko upihnil 12. maja) postal popularno prevozno sredstvo in za razliko od Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) vsako leto beleži boljše številke. Medtem ko število voženj z LPP pada zadnjih pet let – skupno je od uvedbe mestne kartice Urbana za pet milijonov potovanj – je Bicikelj na drugi strani v letu 2018 prvič presegel milijon izposoj in tako prehitel tudi Dunaj, kjer imajo v sistemu 1.500 koles. Ob tem je treba dodati, da imajo tudi zelo kakovostno urejen javni prevoz in da je Ljubljana na drugi strani zaradi svoje zgoščenosti veliko bolj obvladljiva s kolesom.

V lanskem letu se je število izposoj povečalo za okrog deset odstotkov, vsako kolo pa je bilo v enem dnevu izposojeno osemkrat.