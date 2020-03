Turistov ni, jezero je rdeče: bo država vendarle pomagala Bledu? #video

Blejsko jezero se je te dni obarvalo v rdečo barvo. Gre sicer za vsakoletni naravni pojav cvetenja alg, ki se pomaknejo na dno jezera šele ob toplejšem vremenu, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Obiskovalcev skorajda ni, gostinski lokali so zaprti

Ni pa to edina stvar, ki te dni pesti naravni biser Slovenije. Okolica ob jezeru je namreč zaradi izbruha novega koronavirusa bolj prazna kot ponavadi. Redki obiskovalci pravijo, da je nenavadno videti tako prazno mesto. "Čudno je, kot takrat med vojno, ko je bila Ljubljana tako prazna," je dejala Ana Oselij, obiskovalka iz Ljubljane.

Blejska občina te dni zaradi izbruha koronavirusa opaža upad obiskovalcev. Foto: Thinkstock

Bari in gostilne, v katerih gostje ob pogledu na jezero radi posedijo in se posladkajo s kakšno kremno rezino, so zaprli svoja vrata. Kljub temu nekateri ne bodo ostali brez dela. "Kljub temu smo se odločili, da bo v tem času en kuhar delal oziroma kuhal za tiste, ki so socialno ogroženi, hrano pa bomo delili s pomočjo občine in socialnega centra tukaj po Bledu in okolici," je pojasnil Jani Klemenčič, nekdanji vrhunski veslač, večkratni olimpijec in lastnik restavracije Špica.

Kot je pojasnil Robert Klinar, direktor občinske uprave Občine Bled, poskušajo biti v teh dneh čim bolj prijazni do starejših občanov, zato so v ta namen izdali tudi več pisnih letakov, ki so zakrožili prek pošte, z njimi pa obveščajo lokalno prebivalstvo o ukrepih.

Jezero popolnoma preplavile alge

Poleg ukrepov za zajezitev koronavirusa pa imajo na Bledu te dni še druge opravke. Sicer sinjemodro jezero, ki je eden od glavnih turističnih magnetov, vidimo v drugačni podobi. Za to je krivo vsakoletno cvetenje alg. "Jezero fizično čistimo vsak dan. Najgostejše cvetenje je najbolj vidno na promenadi, od tam je pogled še grši," je razložil blejski župan Janez Fajfar.

Zaradi alg je jezero spremenilo barvo. Foto: Jani Kolman

"Za zdaj smo počrpali okoli 80 kubičnih metrov alg oziroma gošče. Gre za vsakodnevni poseg na jezeru. Alge nato odložimo na travnate površine, da se posušijo in niso v stiku z vodo," je povedal Klinar. Stanje se bo s toplejšim vremenom izboljšalo, saj se takrat bakterije pomaknejo v globino jezera.

Kaj bo storila država?

Na občini se sicer zavedajo, da so trenutno v prednosti zadeve v povezavi z virusom, ampak kljub temu čim prej potrebujejo podroben načrt upravljanja ministrstva za okolje, saj je jezero državna last.