Neverjetni posnetki Blejskega jezera, ki nujno potrebuje pomoč #foto

Blejsko jezero je zaradi razrasta cianobakterij že nekaj mesecev obarvano rdeče. V teh dneh je na Bledu potekala čistilna akcija, a to ne bo dovolj, pravijo. Nujno bo treba vzpostaviti podroben načrt upravljanja z jezerom, ki je v lasti države.

Blejsko jezero, eden glavnih turističnih magnetov naše države, je zaradi razraščanja cianobakterij že več mesecev obarvan rdeče. Na občini Bled so se zato v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Bled, javnim podjetjem Infrastruktura Bled in Komunalo Mežek v preteklih dneh lotili mehanskega čiščenja, hkrati pa okoljsko ministrstvo opozarjajo, da jezero nujno potrebuje podroben načrt upravljanja.

Foto: Jani Kolman

Seveda so te dni tudi na Bledu povsem okupirani z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, a še pred tem so se ukvarjali s z drugo težavo, cvetenjem alg v jezeru, ki se je zaradi tega pojava iz zanj značilne modrozelene barve obarvalo rdeče in ni nič kaj prijetno na pogled. Precej neobičajno podobo gorenjskega turističnega bisera je v svoj objektiv ujel ljubiteljski fotograf Jani Kolman.

Ni nevarno, ni pa lepo

Kot so sporočili z Občine Bled, je cvetenje alg sicer vsakoletni naravni pojav v Blejskem jezeru, ki po zagotovilih strokovnjakov in opravljenih meritvah toksinov ni nevaren za ljudi, je pa pokazatelj stanja jezera, saj alge cvetijo zato, ker imajo za rast dovolj hrane.

Stanje naj bi se izboljšalo ob toplejših temperaturah zraka, saj se bodo bakterije takrat pomaknile v globino jezera.

Na Bledu opozarjajo, da je stanje resno, s tem se strinja tudi Špela Remec Rekar iz Agencije RS za okolje.

"Plast alg na gladini je ponekod gosta, debela nekaj centimetrov, po vrhu je pena," so na blejski občini zapisali v sporočilu za javnost.

Poziv okoljskem ministrstvu: Blejsko jezero nujno potrebuje podroben načrt upravljanja

Ker se zavedajo resnosti situacije, je župan Janez Fajfar pred kratkim organiziral posvet, na katerem so sodelovali predstavniki stroke, lokalnih okoljevarstvenih društev, občine, potapljačev, jamarjev in ribičev.

Osrednje sporočilo posveta je bilo, da Blejsko jezero s strani ministrstva za okolje in prostor nujno potrebuje podroben načrt upravljanja, saj je jezero v lasti države.

Občina Bled bo na ministrstvo naslovila poziv, naj to stori čim prej.

Na Bledu zaman čakajo na pomoč države

"Med tem časom smo jezero s pomočjo lokalnega javnega komunalnega podjetja Infrastruktura Bled čistili že večkrat in čakali na odziv države, saj je Remec Rekarjeva svoje nadrejene vseskozi obveščala o skrb vzbujajočem stanju, zgodilo pa se ni nič," so še opozorili na občini.

