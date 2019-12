Na Bledu in v Kranjski Gori nepopisna gneča #video

Večina Slovenk in Slovencev si je pred najdaljšo nočjo v letu že vzela dopust, številni so pri sorodnikih, vse bolj priljubljena so tudi potovanja v tople kraje, na domačih tleh pa največja gneča vlada v zimskih športnih središčih. Na Bledu in v Kranjski Gori je gneča nepopisna, veliko tujih gostov pa dokazuje, da kljub zeleni zimi turizem na Gorenjskem cveti.

V naših največjih zimskih središčih je razmerje gostov 92 proti sedem v korist tujih gostov. Največ je Italijanov, sledijo Nemci, obiskovalci z Otoka in iz azijskih držav, poročajo v oddaji Planet 18 na Planet TV.

Med vso množico ljudi danes le redko srečamo kakšnega Slovenca. Turisti iz naših sosednjih držav, Kanade, Avstralije in Azije so živ dokaz, da je Bled turistično središče tudi v hladnejših mesecih.

Na jezerski promenadi se stojnice kar šibijo od hrane in pijače. Za dobro glasbo je poskrbljeno, večine turistov pa nič kaj praznično vreme ne moti. Blejski hoteli in apartmaji so popolnoma zasedeni in vsaj še nekaj dni bo tako.

Foto: Planet TV

Večina gostov v Kranjski Gori prihaja iz Hrvaške

Podobno tudi v dobre pol ure oddaljeni Kranjski Gori. "Do 6. januarja je Kranjska Gora v dobri meri zasedena, od tega datuma pa se nekaj zmogljivosti sprosti," je povedala Elizabeta Skumavec iz Turizma Kranjska Gora.

Večina gostov prihaja iz sosednje Hrvaške, kjer se otrokom, kot pri nas, takrat končajo počitnice. A vsaj za zdaj so z mislimi še na snegu, kjer so imeli zaradi nadpovprečno visokih temperatur v decembru več dela žičničarji.

"V zadnjih 14 dneh so naši žičničarji naredili skoraj pravi čudež in so se res borili s tem vremenom," je dejala Skumavčeva.

Odprte so že nekatere proge za tek na smučeh, obratuje pa sicer le polovica smučišča, a zimski navdušenci si s tem ne belijo glave. Turizem je, kot kaže, kljub milim zimam našel svojo pot in uspešno privabil turiste od blizu in daleč.

Foto: Planet TV