Na Bledu postregli 15-milijonto kremno rezino

V Kavarni park ob Blejskem jezeru so danes postregli 15-milijonto originalno blejsko kremno rezino. Če bi vse te rezine postavili eno ob drugo, bi bila vrsta dolga kar 1.050 kilometrov, so sporočili iz družbe Sava Hoteli Bled, ki upravlja z omenjeno kavarno. Kupec jubilejne kremšnite je dobil dosmrtno zalogo te sladice.

Originalna blejska kremšnita, ki je ena najbolj znanih slovenskih sladic, letos praznuje 66 let in velja za nepogrešljiv del obiska našega alpskega bisera. Pri pripravi 15 milijonov do danes prodanih rezin so uporabili 131 ton moke, 8,4 milijona jajc in 1,6 milijona litrov mleka.

Če bi 15 milijonov kremšnit postavili v vrsto, bi prišli od Bleda do Neaplja

Če bi 15 milijonov kremšnit položili v vrsto, bi bila ta dolga 1.050 kilometrov, kar predstavlja razdaljo od Bleda do Neaplja. Če pa bi jih položili eno na drugo okoli Blejskega jezera, bi nastalo osem metrov visoko obzidje, so pojasnili v družbi Sava Hoteli Bled iz skupine Sava Turizem.

V čast današnjemu mejniku je v nedavno temeljito prenovljeni kavarni potekala nagradna igra, v okviru katere so se v 115 kremnih rezinah na keramičnih ploščicah skrivale nagrade. Glavna je pripadla kupcu 15-milijonte kremšnite, ki je bil nagrajen z dosmrtno zalogo kremnih rezin. Jubilejno kremšnito je prejel iz rok direktorice Sava Hotelov Bled Mojce Kraševec.

Originalna blejska kremšnita letos praznuje 66 let

Snovalec originalne blejske kremne rezine je slaščičarski mojster Ištvan Lukačević, ki se je v poznih 40. letih minulega stoletja iz Sente v Vojvodini z družino preselil na Bled. Leta 1953 je kot vodja slaščičarske delavnice v starem Hotelu Park sestavil recept za danes mednarodno znano originalno blejsko kremno rezino. Pri tem je uporabil star vojvodinski recept, le da je polovico jajčne kreme nadomestil s stepeno sladko smetano, so spomnili v Sava Hotelih Bled.

Po Lukačeviću so krmilo v slaščičarski delavnici Hotela Park prevzele ženske. Najdlje, kar 25 let, je bila na čelu slaščičarjev Angela Zupan. Zaradi dolgoletnega dela v slaščičarni so jo poimenovali mama kremšnita.