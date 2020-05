Na Bledu nestrpno čakajo na odpravo ukrepa, ki je zanje ključnega pomena

V sozvočju s prebujanjem narave in rahljanjem ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja okužb z novim koronavirusom, se tudi blejski turizem počasi prebuja. "Vsi skupaj nestrpno čakamo na odprtje državnih mej, to je za nas ključnega pomena," poudarja Romana Purkart iz občine Bled, kjer v prvi fazi računajo predvsem na turiste iz držav v polmeru 500 kilometrov, ki bi k nam lahko pripotovali z avtom.

Rezervacije pri ponudnikih sob na Bledu so že začele kapljati. Kot nam je povedala Romana Purkart iz občine Bled, tujci zelo cenijo dejstvo, da na Bledu okužb z novim koronavirusom skorajda ni bilo (potrdili so zgolj dva primera), in nestrpno čakajo na prižig zelene luči za ponoven obisk.

Blejski turizem se počasi prebuja iz pandemičnega spanca. Vse turistične znamenitosti so že odprte za obiskovalce, enako velja za gostinske in namestitvene objekte z izjemo večjih hotelov. Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info)

A za popoln zagon turizma bo treba počakati na še eno pomembno rahljanje ukrepov. "Vsi skupaj nestrpno čakamo na odprtje državnih mej, to je za nas ključna informacija," je povedala Purkartova in dodala, da so vsi blejski ponudniki, z izjemo večjih hotelov, že odprli svoja vrata.

Tako se s pletno že lahko zapeljete do Blejskega otoka ali s konjsko vprego obkrožite Blejsko jezero. Tudi glavna blejska turistična znamenitost, Blejski grad, že sprejema obiskovalce.

Tudi blejski pletnarji so že v akciji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Računajo na turiste, ki se do Slovenije lahko pripeljejo z avtom

"V tem trenutku računamo predvsem na obisk turistov iz držav v radiju 500 kilometrov, ki bi se do nas lahko pripeljali z avtom. Računamo tudi na čarterske polete. Iz Velike Britanije so že napovedani, to bi nam veliko pomenilo, računamo pa seveda tudi na domače goste," je povedala Purkartova.

Na Bledu bodo zaradi spremembe turistične krajine in vladne pobude o turističnih vavčerjih nekoliko preoblikovali svojo ponudbo. Med drugim so se odločili za spremembo kartice ugodnosti.

Turisti se bodo po Bledu in okolici tudi letos lahko vozili s shuttli.

Prenovljena kartica za (covid) goste

Če je prejšnja leta turistična kartica Julijske Alpe: Bled predstavljala predvsem kartico mobilnosti oz. je zagotavljala brezplačne prevoze za goste, ki so na Bledu prenočili najmanj trikrat, bodo letos gostom ponudili kartico ugodnosti, ki bo tistim, ki bodo na Bledu ostali najmanj dve noči, omogočila dostop do ugodnosti pri lokalnih gostinskih in namestitvenih ponudnikih ter turističnih atrakcijah, seveda pa bodo deležni tudi brezplačnega prevoza s hop on-hop off avtobusi oz. shuttli.

Vabilo k raziskovanju manj znanih lepot

Na Bledu si želijo, da bi gostje odkrivali tudi tiste turistične zanimivosti, ki so do zdaj ostajale v senci bolj znanega Blejskega gradu in otoka. "Na Bledu imamo na primer najdaljši zip-line v Sloveniji, obnovili in označili smo vse pohodniške poti ter jih spravili na zemljevid in v digitalno obliko, ki jo najdete na spletni strani Outdoor," je del blejske ponudbe prestavila Purkartova.

Čistilna akcija na poti do priljubljenih blejskih razglednikov

Med najbolj priljubljene in obiskane kotičke Bleda spadata blejski vzpetini Ojstrica in Velika Osojnica, od koder se ponuja fantastičen razgled na Blejsko jezero z otočkom in Blejskim gradom ter na Gorenjsko ravan, Kamniške Alpe in Karavanke v ozadju.

TD Bled danes organizira čistilno akcijo, namenjeno ureditvi poti do teh dveh priljubljenih točk, ki sta po zaslugi objav na družbenih omrežjih v zadnjih letih postali pravi hit med tujimi in domačimi obiskovalci.

Vanja Piber iz Turističnega društva Bled nam je povedala, da večina tujih turistov, ki obišče njihovo destinacijo, skoči še na Ojstrico (611 m), nekateri pa se povzpnejo še nekoliko višje, na Veliko Osojnico (756 m), kamor vabi tudi klopca ljubezni.

Ojstrica je ena najbolj priljubljenih turističnih točk na Bledu. Turistično društvo Bled jutri organizira čistilno akcijo poti, ki vodi do Ojstrice in njene višje sestre Velike Osojnice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ojstrica je zadnja štiri leta oziroma pet let po zaslugi družbenih omrežij zelo priljubljena med turisti, medtem ko je Mala Osojnica priljubljena že od nekdaj," je povedala svetovalka iz blejskega turističnega društva, ki vsako leto pred začetkom sezone organizira čistilno akcijo na poti na priljubljena blejska razglednika.

Če bi se ji radi pridružili, bodite ob 9. uri pri Domu književnikov (parkiranje tam ni dovoljeno), zaželeno pa je, da s seboj prinesete grablje, najbolje pahljačaste, saj bo največ pozornosti namenjene odstranjevanju listja s poti.

Ker se na Bledu zavedajo pomena varnosti, turisti pa prepogosto preslišijo dobronamerne nasvete turističnih delavcev, da je za vzpon na Ojstrico in Osojnico potrebna primerna oprema, in se vzpona lotijo kar v natikačih, so zadnji del poti na Ojstrico pred kratkim opremili z jeklenico. Nova je tudi jeklenica na poti na Osojnico, čaka pa jih še popravilo poškodovane ograje na razgledni točki.