Prenove propadlih bohinjskih hotelov se nadaljujejo – tega bodo odprli še letos #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvega od hotelov v Bohinju, ki jih je kupil znani slovenski kriptomilijonar, so odprli lani, zdaj pa je znano, kako bo videti hotel, ki ga nameravajo odpreti letošnjo jesen.

Februarja lani je Damian Merlak, Slovenec, ki je obogatel s podjetjem Bitstamp, eno največjih borz s kriptovalutami na svetu, kupil štiri bohinjske hotele, ki so bili že dolgo potrebni obnove. Prvi med njimi, Aparthotel Triglav v Stari Fužini, je po prenovi svoja vrata odprl lansko poletje, naslednji v vrsti je hotel Bohinj v Ribčevem Lazu, ki naj bi prve goste sprejel še letos.

Aparthotel Triglav so kamere Planet TV obiskale lani tik pred odprtjem:

V začetku julija je družba Alpinia Group, ki upravlja Merlakove hotele, razkrila, kako bo videti prenovljeni hotel Bohinj:

Danes objavljamo svoje prve renderje za - Hotel Bohinj. Hotel Bohinj je del Alpinia Group, ki je v letu 2019 prevzel 4... Posted by Hotel Bohinj on Wednesday, July 1, 2020

Prenovo hotela Bohinj so zasnovali v ljubljanskem arhitekturnem studiu Ofis, dela so se začela konec lanskega oktobra, odprtje hotela pa načrtujejo letos pozno jeseni.

Prenovljeni hotel s štirimi zvezdicami bo imel 70 sob, od tega sedem suit, nam je povedal Jure Repanšek, direktor Alpinia Group, ob tem pa še restavracijo in bar, večnamensko dvorano in velnes. "Celotna ponudba bo temeljila na naravnem alpskem okolju, trajnostnem razvoju ter oživljanju lokalnih tradicij in kulture," je dejal Repanšek.

Prenova hotela Bohinj je v polnem teku. Foto: Jure Repanšek

Sledita prenovi Vile Muhr in hotela Zlatorog

Ob tem je poudaril, da ob hotelu Bohinj stoji še en objekt, ki je v njihovi lasti in čaka na ponovno oživitev: Vila Muhr, znana tudi kot Karađorđevićeva vila, ki so jo leta 1902 zgradili za dunajskega trgovca Adolfa Muhra. Prenovo te vile, ki je dolgo prazna propadala, načrtujejo za prihodnje leto.

Sicer pa na obnovo čakata še dva Merlakova hotela. Prvi je Zlatorog v Ukancu, ki je zaprt od leta 2011, ko ga je zapustil zadnji najemnik, in je med vsemi hoteli, ki jih je kupil kriptomilijonar, v najslabšem stanju.

V kako slabem stanju je hotel Zlatorog v resnici:

"Na tem projektu aktivno delamo že skoraj eno leto, izdelano imamo vizijo ter projekt, trenutno pa smo v procesu izdelave občinskega prostorskega podrobnega načrta," je pojasnil Jure Repanšek, "upamo pa, da bo zaživel konec leta 2022."

Prenova Ski hotela Vogel trenutno na stranskem tiru

Nekoliko dlje pa bo treba čakati na prenovo Ski hotela Vogel ob zgornji postaji vzpenjače na Vogel, ki je vsega 50 metrov oddaljen od prvih smučarskih prog. "Ski hotel Vogel smo dali malo 'na stran', saj nam še ni uspelo skozi prvo fazo dogovorov z lastniki žičnice Vogel," je povedal Repanšek.

Oglejte si še: