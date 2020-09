Znani Slovenci, ki so danes v šolo pospremili svoje prvošolčke #video

Danes je začetek novega šolskega leta in dan, ki si ga še posebej zapomnijo prvošolčki, pa tudi njihovi starši. In čeprav je letošnji začetek leta nekoliko drugačen kot običajno, to otrok ni odvrnilo od veselja in novih pričakovanj. Med letošnjimi prvošolčki je tudi veliko otrok znanih Slovenk in Slovencev. Kateri so svoje malčke prvič pospremili v šolo?