Še dva dneva nas ločita od začetka novega šolskega leta, ko bodo prav vsi učenci znova sedli v šolske klopi. Šole se bodo pri tem morale držati epidemioloških ukrepov oziroma priporočil. O tem, ali so ta izvedljiva v praksi in kako so šolniki zadovoljni z njimi, smo povprašali ravnatelja in predsednika iz združenja ravnateljic in ravnateljev Gregorja Pečana.

Najnovejša priporočila vendarle lažje izvedljiva

Ravnatelji in učitelji imajo zadnje dni polne roke dela s še zadnjimi pripravami na začetek novega šolskega leta, ki bo zaradi še vedno prisotne nevarnosti širjenja novega koronavirusa drugačno kot katero koli drugo šolsko leto doslej. Spodbudno pa je, da se od štirih predvidenih modelov zdaj uresničuje model B, ki predvideva vrnitev vseh učencev v šolo, a ob kar najbolj doslednem upoštevanju epidemioloških ukrepov.

Predvideni ukrepi po omenjeni publikaciji za model B so sicer naslednji:



- V šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni ter obiskovalci. Vsi, ki vstopijo v šolo, upoštevajo predvideni protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu razkužila in navodila o tem, kako preprečujemo širjenje okužbe z ustreznimi preventivnimi ukrepi. Šola dosledno vodi tudi evidenco obiskovalcev.



- Potrebno je redno umivanje in razkuževanje rok, roke se brišejo z brisačkami za enkratno uporabo, dosledno se upošteva pravila higiene kašlja. Zaprte prostore je treba zračiti večkrat na dan, vsi prostori in površine se redno dnevno čistijo in razkužujejo.



- Upošteva naj se zadostna medosebna razdalja – to je od 1,5 metra do dveh metrov v mirovanju, ob gibanju še več.



- Svetuje se, da se učenci posameznih oddelkov med seboj ne mešajo ter da se posledično učenci med odmori zadržujejo v učilnicah ali na hodnikih. Za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostor se priporoča izdelava protokola prihajanja in odhajanja tako, da je čim manj stikov med učenci različnih skupin.



- Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe (po možnosti v učilnici, kjer se izvaja pouk oddelka). Športna vzgoja poteka v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.



- V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna medosebna razdalja. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili o uporabi mask na spletni strani NIJZ.



Šolnike veseli, da se z novim šolskim letom v šolske klopi vračajo vsi učenci. Foto: Getty Images

"Sprva se je vse skupaj zdelo kar precej hudo, ker so bila priporočila pravzaprav videti skorajda enaka kot maja, ko so se učenci vračali v šolo. Ampak zdaj jih je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport precej omililo, tako da je ta nova publikacija določene stvari še dodatno pojasnila in bodo zadeve bistveno lažje izvedljive," pove Gregor Pečan.

Bistveno je predvsem to, dodaja, da je v primerjavi s prej, torej z majem in junijem, ko se je del učencev vrnil v šole, v publikaciji navedeno, da se priporočila izvajajo, če pa nekega priporočila nikakor ni mogoče izvesti, pa lahko šola to naredi na najboljši mogoči način in se torej drugače, kolikor je le mogoče, približa danim priporočilom. "A bi si vseeno želeli bolj eksplicitno izraženo podporo v primerih, ko se bomo znašli v kakšnih težavah, ker ne bomo mogli izvajati katerega od priporočil v celoti. Sicer nam je ministrica to v pogovoru že zagotovila, ampak bi si želeli imeti to pisno, črno na belem."

Foto: Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Socialna distanca in izogibanje mešanja učencev najtežje izvedljivi priporočili

Kljub temu, da so šolniki z izbranim modelom B zadovoljni in da so tudi pomirjeni zaradi dejstva, da je njihovemu matičnemu ministrstvu uspelo nekatere zadeve malce omiliti, še vedno ostajajo stvari, ki jim povzročajo nekaj skrbi. V publikaciji na primer piše, da je za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom priporočljivo oddelke razdeliti v manjše skupine, ker več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za prenos okužbe, a je v praksi to za večino šol neizvedljivo – prvič zaradi pomanjkanja dodatnih prostorov, drugič zaradi pomanjkanja kadra.

"Glavna stvar, ki nam dela preglavice, je na primer tudi zapovedana socialna distanca od metra in pol do dveh metrov. Ker tega v praksi skoraj ne moremo zagotoviti oziroma so res redke šole, ki bodo to večinoma lahko zagotavljale. Zelo veliko pa je takih, ki tega v nobenem primeru ne bodo mogle zagotoviti. Druga zadeva, ki nam dela sive lase, pa je združevanje in mešanje učencev pri določenih aktivnostih, kjer je to nujno oziroma je celo tako zapovedano – to so razni izbirni predmeti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje. Tako da nekaj težav ostaja, a bistveno je, da bodo po novih priporočilih oziroma po novi publikaciji stvari vendarle veliko lažje izvedljive za nas šolnike, kot je kazalo sprva," pravi sogovornik.

Otroci se v šole vračajo po modelu B, ki predvideva upoštevanje določenih epidemioloških ukrepov. Foto: Getty Images

Pomirjeni, a ne povsem mirni

Na vprašanje, kakšno je trenutno razpoloženje med ravnatelji, ali so torej zdaj vendarle mirnejši, pa je odgovoril, da so zadnji dnevi precej dinamični in polni urejanja še zadnjih stvari za vrnitev otrok v šole.

"Ta trenutek v Sloveniji ni zelo veliko mirnih ravnateljev. Vsi na svojih šolah pospešeno pripravljamo načine, kako se bomo čim bolj približali tem priporočilom. Po drugi strani pa nas vendarle nekoliko pomirja dejstvo, da bomo šolsko leto začeli in tudi izpeljali pod takšnimi ali drugačnimi pogoji. Kajti če smo se lahko tako hitro, skoraj čez noč odzvali ob razglašeni epidemiji in rešili preteklo šolsko leto, smo zdaj vendarle pripravljeni bistveno bolje kot takrat. Tako da v teh dneh zelo zelo veliko delamo, se pripravljamo, urejamo, prilagajamo, ampak vemo, da bomo šolsko leto izvedli. Predvsem pa smo zadovoljni, da se v šolo vračajo vsi učenci."