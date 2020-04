Težko bi ga zatajil: tako je videti Schwarzeneggerjev nezakonski sin

Joseph Baena, ki se je Arnoldu Schwarzeneggerju rodil v skrivni zvezi s hišno pomočnico Mildred Baena, ima z očetom vsaj eno skupno stvar - ljubezen do bodybuildinga.

22-letnik rezultate treninga redno kaže na Instagramu, nazadnje je objavil fotografijo, na kateri bi ga zlahka zamenjali z mladim Schwarzeneggerjem. "Odličen čas za vaje v poziranju," je zapisal ob fotografiji.

Filmski silak in nekdanji guverner Kalifornije je dejstvo, da ima nezakonskega sina, dolgo skrival. O njem je javno spregovoril šele leta 2011, teden dni po tem, ko sta z Mario Shriver objavila, da se po 25 letih zakona ločujeta. S Shriverjevo imata sicer štiri otroke, njun najmlajši sin Christopher je mesec dni mlajši od Josepha.

Schwarzenegger in Joseph sta zdaj v dobrih odnosih, Avstrijec je denimo lani, ko je Joseph diplomiral na fakulteti, na Instagramu objavil to fotografijo in ob njej zapisal: "Ponosen sem nate in rad te imam!"

