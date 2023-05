Kulinarična strokovnjakinja: Pri hrani je pomembno tudi vzdušje

Kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič in radijec Klemen Bunderla sta tista, ki bosta pet znanih obrazov v oddaji Riba, raca, rak, pospremila skozi njihove priprave večerij. "Zelo mi je všeč, kako pogosto so se sodelujoči odločili, da skočijo iz svoje cone udobja," pravi Darja. Riba, raca, rak bo prvič na Planetu že v ponedeljek ob 20. uri!

Pet različno kuharsko podkovanih in (ne)nadarjenih znanih oseb bo moralo po obroku deliti tudi svoje mnenje in oceno tako o hrani kot celotni izkušnji, zmagovalna večerja pa bo tista, ki bo na koncu tedna prejela največ točk.

Darja Končarevič: Vzdušje je pomemben del paketa

"Ocenjujejo tako okus, izgled kot samo vzdušje in to se mi zdi zelo dobro, saj tako nismo osredotočeni samo na jed in njen okus, ampak tudi na to, kar hrana v bistvu je: neka celostna izkušnja. Vzdušje, ki ga uspemo ustvariti, sodi v ta paket," pravi kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič, lastnica več priljubljenih bistrojev ter avtorica dveh kuharskih uspešnic, ki tudi sama uživa v vlogi gostiteljice.

V oddaji Riba, raca, rak bo poskrbela ne le za komentar kuharskih veščin znanih obrazov, ampak tudi za kakšen uporaben nasvet - tako za gledalce kot tiste, ki se bodo v oddaji šele preizkusili.

Klemen Bunderla: Znani Slovenci so zelo iznajdljivi

"Nekateri so naravni gostitelji in imajo to v sebi, kar je zelo lepo spremljati, drugim pa je ta plat morda malo težja. Nekdo, ki ni tako spreten v sami kuhi, se mogoče izmaže in pusti vtis z drugimi stvarmi," meni.

Z njo se strinja tudi Klemen Bunderla, ki trdi, da so po videnem sodeč znani Slovenci zelo iznajdljivi: "Zanimivo je, kako manevrirajo. Nekateri se hočejo priljubiti komu, ga podkupiti s kakšno jedjo, ker dajo na mnenje enega gosta več kot na druge. To je res kulinarična pustolovščina!"

V kuhinje znanih Slovencev in Slovenk vas bomo z oddajo Riba, raca, rak prvič povabili že v ponedeljek, 15. maja, ob 20. uri.

