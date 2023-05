To je Kori pripravil svojim gostom in jih popolnoma navdušil #recept

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom ponudil Kori, jih lahko pripravite po receptih, ki jih je na svoj način in zelo zabavno ubesedil spodaj.

PREDJED: hude mravlje (pohorski kanapeji)

Foto: Planet TV

Sestavine:

kruh

zaseka

pohorska bunka

mlada čebula

nepasirana skuta

bučno olje

kravji siri, več vrst

rdeče redkve

vložene gobice

poper

sol

Foto: Planet TV

Priprava:

Znajdeš se in si narediš okroglo šablono, da bodo kanapeji dobro videti. Lahko tudi brez. V modelčke od mafinov ubijemo (čeprav so že mrtva - vem, grozno se sliši) prepeličja jajca in jih damo na ponev, v katero natočimo vodo, recimo tri centimetre, pokrijemo s pokrovko in kuhamo, dokler niso kuhana.

1. kanape: Na kruh namažemo zaseko, dodamo meso iz tunke, kislo zelje in ga pokapljamo z bučnim oljem.

2. kanape: Na kruh namažemo zaseko, dodamo meso iz tunke, kuhano prepeličje jajce, malo sveže čebule.

3. kanape: Na kruh namažemo maslo, dodamo pohorsko bunko, malo sveže čebule, lahko tudi košček sira.

GLAVNA JED: pohorska kraljica (pohorska postrv s popečenimi bučnimi semeni, bučnim pirejem in pečenim maslenim krompirjem)

Foto: Planet TV

Sestavine:

pohorske postrvi

buča

semena

krompir

česen

začimbe

Priprava:

Bučke narežemo, razkoščičimo, jih damo na papir za peko in na ponev. Dodamo nekaj neolupljenih strokov česna, posolimo, popramo krhlje bučk in pečemo na od 180 do 200 stopinjah Celzija od 30 do 45 minut, da bo mehko. Vse skupaj damo v lonec ali posodo in se s paličnim mešalnikom izživljamo, dokler ne nastane pire. Če je premalo slano, posolimo, če je preveč slano, smo zasrali.

Narežemo krompir na kocke in ga damo kuhati, dokler ni mehak, potem ga odcedimo in pripravimo posodo, v kateri raztopimo debelo kocko masla, na kateri pečemo krompir. Postrv solimo in jo nežno, kot svojo drago, položimo na ponev in peki papir ter vse skupaj pečemo na 200 stopinjah Celzija dobre pol ure.

Popečemo bučna semena, da zadišijo, rahlo posolimo in damo na stran za kasneje. Postrv položimo na krožnik, posipamo jo z bučnimi semeni, bučkin pire serviramo kar se da seksi, da je videti lepo na krožniku. Zraven damo še pečen krompir, na katerega posipamo malo sveže narezanega peteršilja, na koncu pa bučkin pire pokapljamo z bučnim oljem.

SLADICA: pohorski greh (pohorska omleta)

Foto: Planet TV

Sestavine:

sladka smetana

jajca

sladkor

sladkor v prahu

limona

vaniljev sladkor

maslo

brusnična marmelada

borovnice

brusnice

maline

Priprava: Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Ločimo šest rumenjakov od beljakov. Beljake zmešamo v sneg. Potem damo v rumenjake šest žlic sladkorja, šest žlic ostre bele moke, ki redi, vaniljev sladkor, lahko tudi malo limonine lupinice. Vse skupaj zmešamo z mešalnikom, da bo penasto.

Z občutkom zmešamo z beljaki in na peki papir zlijemo v okrogli pekač, rahlo popravimo površino in se pretvarjamo, da smo umetnik. Nato damo vse skupaj v pečico. Sprva se vznemirjamo, ker se prvih pet minut v pečici nič ne dogaja, po 12 minutah pa je biskvit čudežno pečen. Vzamemo ga iz pečice in obvezno nanj položimo mokro krpo (če gre, naj bo čista). Nato ga po eni polovici namažemo z brusnično marmelado, dodamo gozdne sadeže in počasi čez preložimo drugo polovico, kot sendvič. Nato stepemo sladko smetano, vanjo diskretno namočimo prst, da nihče ne vidi, in se mastimo, potem z njo okrasimo omleto. Na koncu biskvit posipamo še s sladkorjem v prahu. To je to, jejte in pazite na beli pulover.

