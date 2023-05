Razburjeni Tomaž Mihelič: Tebi pa tudi ni nič pogodu! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je kot zadnji trihodno večerjo za pet oseb skuhal Tim Kores Kori. Vsi gostje so bili navdušeni nad pripravljenimi ljudmi, le izbirčna in zahtevna Urška Vučak Markež je pri vsaki jedi našla nekaj, kar ji ni bilo najbolj všeč. S tem je nekoliko razburila Tomaža, a le za kratek čas, saj je preveč užival v svoji najljubši sladici.