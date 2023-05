"Priznam, da pred današnjim večerom čutim malo pritiska" #video

"Jaz v bistvu zelo rad gostim ljudi in ko jih gostim, se vedno potrudim, da je vse čisto. Včasih mi moja reče, da pri tem pretiravam in da nobeden ne bo opazil. Po drugi strani pa se rad potrudim za njih, saj se mi zdi, da če boste že prišli k meni, se boste naužili vsega, kar moja hiša ponuja, vsega, kar lahko dam od sebe in iz sebe, ter da se boste imeli najboljše, kar se da," je o sebi povedal Tim Kores.

Vse to bo imel možnost dokazati tudi nocoj, ko ga bodo na njegovem vikendu na Pohorju obiskali Tomaž Mihelič, Tinkara Fortuna, Urška Vučak Markež in Miran Rudan. Tim kuha zadnji v tem tednu. Na vprašanje, ali je zaradi tega kaj pod pritiskom, pa je odgovoril:

"Danes se v bistvu zadnjič družimo. To je dejstvo. In priznati moram, da čutim malo pritiska, zato ker so vsi rekli, da se zelo veselijo tega dneva, ko bodo prišli k meni na Pohorje. Tako da ja, čutim malo pritiska, ampak imamo mi to."

Ali se bo njegova napoved izpolnila ali bo mogoče podlegel temu pritisku, pa izveste že nocoj ob 20. uri na Planetu!

