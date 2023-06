David Amaro zgroženo: Ali sem jaz malo glup? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo svoje kuharske veščine pokazala Nika Krmec. Za glavno jed bo gostom ponudila cvetačni pire, katerega priprave David Amaro zlepa ne bo mogel razumeti.

Med pripravo glavne jedi je Salome Niko Krmec vprašala, če bo za prilogo ponudila krompirjev pire. Nika ji je odgovorila, da bo pire cvetačni, in Salome je bila nad tem zelo navdušena. Precej manj pa David Amaro, ki sploh ni vedel, kaj to je in kako se pripravi.

"Ali to pomeni, da cvetačo zmešaš s krompirjem?" je radovedno vprašal. Saša Lešnjek mu je želela pojasniti, da enostavno pretlačiš cvetačo, David pa tega sploh ni mogel razumeti. "Ali on igra ali kaj je zdaj to?" se je čudila Salome, Rok Bohinc pa je v ozadju skoraj počil od smeha.

Saša mu je poskušala dopovedati, za kaj gre, Salome pa jo je ustavila: "Zakaj mu razlagaš. On ne bo razumel." Tudi David se je na samem spraševal: "Kaj je z mano narobe? Ali sem jaz malo glup?"

Kako se bo situacija razvijala naprej in zakaj bo Rok Bohinc dejal, da je to ena najbolj smešnih stvari, ki se je zgodila v šovu, pa izveste na Planetu že nocoj ob 20. uri!

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri!

