Bali so se, da jim bo postregel konja #recept

V oddaji Riba, raca, rak bomo vsak teden spremljali pet znanih Slovencev, ki bodo pokazali svoje veščine v kuhinji. Tretji v tretjem tednu oddaje je na vrsto, da pokaže svoje kuharske sposobnosti, prišel komik in pisatelj Rok Bohinc. Gostje so bili navdušeni nad tem, kar jim je pripravil in prisodili so mu 18 toočk, čeprav jih je najprej skrbelo, da bo na mizi pristalo konjsko meso.