"Ko gre za otroke, sem se pripravljen tudi osmešiti pred vso Slovenijo!"

V petek, 2. junija, ob 21. uri bomo to sezono Milijonarja sklenili z Alenom Kobilico, ki bo izkupiček namenil za dobrodelne namene. Pred nastopom v kvizu nam je razkril, da Milijonarja z veseljem spremlja, če mu le čas to dopušča, ampak se zaveda, da bo na vročem stolu veliko težje kot doma na kavču. Kljub temu je pristal na sodelovanje v kvizu, predvsem zaradi otrok, ki jim poskuša pomagati s svojim centrom Vidim cilj.

"Res je, da to rad počnem doma s kavča, ampak s kavča je vse drugače. S kavča pridem zelo daleč, tako da bomo videli, kako bo danes. Zakaj pa sem se vseeno odločil za to? Ker gre za dobrodelno zadevo. In ker gre za otroke, sem se pripravljen tudi osmešiti pred celo Slovenijo," je v smehu povedal Alen, ki bo osvojeni znesek namenil centru Vidim cilj, katerega ustanovitelj je.

Foto: Planet TV/ Ana Kovač

"Center Vidim cilj je neprofitna organizacija. Leta 2011 sem si zadal za cilj, da naši otroci ne bodo plačevali članarine in vadnine in še vedno stojim za tem. V našem centru so otroci z različnimi razvojnimi specifikami. In sicer avtisti, slepi, slabovidni, paraplegiki, otroci z amputacijijami, cerebralno paralizo in tako naprej. Več kot sto otrok obiskuje naše programe. Začeli smo s plavanjem in trenutno lahko otroci plavajo vse dni v tednu. Imamo tudi poletne kampe, smučarske dneve, tandemsko kolesarjenje in podobno. Skratka kup enih aktivnosti tako športnih kot tudi kulturnih. V našem centru predvsem podpiramo športno aktivnost. Preko športa namreč ti otroci gradijo svojo samopodobo, samozavest, izboljšujejo svoje tako fizično kot tudi mentalno zdravje. Mi stremimo k temu, da so naši otroci aktivni, da lahko maksimalno izkoristijo svoj potencial in da so aktivni soustvarjalci v družbi," je povedal o poslanstvu centra Vidim cilj.

Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Ker je Alen leta konec leta 2008 izgubil vid, bo njegova naloga na vročem stolu Milijonarja nekoliko težja. "Je povsem drugače, če vidiš ali pa samo enkrat slišiš vprašanje in štiri možne odgovore in se ti to potem plete po glavi. Verjetno mi jih bo moral Jure večkrat ponoviti. Drugače se je odločati, če imaš odgovore ves čas pred sabo," je priznal in nam nato še povedal, da so mu bliže vprašanja iz športnega področja, navsezadnje je diplomiral na Fakulteti za šport.

"Blizu mi je vsekakor šport, čeprav je vse relativno. Če dobiš neko letnico, recimo, kdaj je nekdo nekaj osvojil, je vprašanje, ali imaš ta podatek v glavi. Neko splošno znanje o športu pa zagotovo imam. Tudi geografija mi je blizu, pa tuji jeziki … Manj blizu pa mi je verjetno kakšna literatura, predvsem če bi se pustili malce globlje v to področje," se je nasmehnil in priznal, da se med kvizom nadeja tudi kakšnega namiga s strani voditelja Jureta Godlerja, čeprav se ne poznata.

Foto: Planet TV/ Ana Kovač

"Jureta poznam predvsem preko televizijskih ekranov. Vseeno pa imam občutek, kot da se poznava," je povedal v smehu Alen, ki ga trenutno najbolj zaposluje njegova družina, saj ima dva majhna otroka, zelo aktiven pa je tudi na poslovnem področju. Med drugim je solastnik podjetja Indy&Pippa, ki slovi po svojih izvrstnih sladoledih, ki so iz izključno ekoloških sestavin in narejeni na rastlinski osnovi. Pravkar se v podjetju pripravljajo, da bodo predstavili še eno novost.

"Ravno smo razvili nov produkt in to je ekološki lešnikov namaz. Lahko rečem, da je res zelo dober. Je pa iz istih sestavin kot naši sladoledi in bo kmalu na voljo kupcem," je še razkril.

Alena Kobilico v kvizu Milijonar ujamete ta petek ob 21. uri na Planetu. Pred tem ne zamudite zabavne kuharske oddaje Riba, raca, rak.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.