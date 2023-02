Nedelja filmskih premier na Planetu

Ob koncu tedna se nam na Planetu znova obeta odličen filmski spored, poln akcije in tudi humorja. V nedeljo bosta na Planetu kar dve filmski premieri na slovenskih televizijah, akcijski triler Sicario: Onkraj zakona in kriminalna drama Trije plakati pred mestom.

V petek ob 22. uri bo na Planetu akcijska kriminalka Ujemi gringa (Get the Gringo), v kateri Mel Gibson igra okorelega kriminalca Driverja, ki pristane v velikanskem zaporniškem kompleksu v Mehiki, kjer se nepričakovano zbliža z mladeničem, ki postane tarča vodje zapornikov, zato se Driver odloči, da mu bo pomagal preživeti.

V soboto se bomo po kvizu Milijonar ob 21.30 nasmejali Anni Faris v komediji Moj lažni mož (Overboard), ki je predelava komedije Čez krov z Goldie Hawn in Kurtom Russellom. Tokrat z jahte pade razvajen bogataš in izgubi spomin, nato pa ga nezadovoljna uslužbenka prepriča, da je njen mož iz delavskega razreda.

V nedeljo ob 20. uri bo na Planetu akcijski triler Sicario: Onkraj zakona (Sicario), ki ga je režiral Denis Villeneuve, igrajo pa Emily Blunt, Benicio Del Toro in Josh Brolin.

Odličen film je bil nominiran za tri oskarje, zgodba pa govori o idealistični agentki FBI Kate, ki na mehiško-ameriški meji raziskuje kriminalna dejanja, povezana z vojno prekupčevalcev mamil. Film bo premierno predvajan na slovenskih televizijah.

Prav tako v nedeljo bo ob 22.15 na Planetu tudi kriminalna drama Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), ki je bila nagrajena s številnimi nagradami, tudi z dvema oskarjema, in sicer za glavno igralko (Frances McDormand) in stranskega igralca (Sam Rockwell), nominirana pa je bila v še petih kategorijah, tudi za najboljši film, scenarij in stranskega igralca (Woody Harrelson). Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Tragikomedija sledi materi, ki več mesecev po umoru hčere še vedno čaka, da policija najde njenega morilca. Ker se zadeve ne premaknejo nikamor, ogorčena najame tri plakate na cesti, ki vodi v mesto, sporočilo na njih pa je namenjeno šefu policije. Plakati nemudoma sprožijo odziv javnosti, ko se v primer vmeša policist Dixon, ki je nezrel nestrpnež, pa se bitka med jezno materjo in možmi postave še zaostri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Zamujene epizode si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.