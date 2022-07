Zvezdnik na dopustu v hotelu, ki ima razgled na Slovenijo

Igralec John Malkovich, ki bo 18. julija nastopil na Festivalu Ljubljana, se je pred kratkim mudil v Istri. To so razkrili v savudrijskem hotelu Kempinski Adriatic, ko so objavili fotografijo zvezdnika v družbi direktorja hotela.

Za časopis Jutarnji list so v hotelu povedali, da se je Malkovich tam "z glasbenimi kolegi pripravljal na nov projekt," nad Istro pa je bil menda navdušen.

Glasbeni kritik v Ljubljani

Legendarni igralec bo na Festivalu Ljubljana nastopil v predstavi Glasbeni kritik (The Music Critic), ki zabavno in provokativno združuje izvedbe znanih del skladateljev preteklosti in sedanjosti (Bach, Beethoven, Piazzolla, Kancheli idr.) ter prve odzive kritikov nanje. Kot so zapisali organizatorji festivala, se Malkovich s karizmatičnim nastopom povsem vživi v odklonilno in tu in tam posmehljivo držo glasbenih kritikov del glasbenih mojstrov, ki jim še danes radi prisluhnemo.

