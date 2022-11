Zvezdnik priznal: Še nikoli me ni bilo tako strah med snemanjem prizora

Nocoj ob 21.30 si boste na Planetu lahko premierno ogledali akcijski triler V nevarnosti (Unlocked), ki se lahko pohvali z vrhunsko igralsko zasedbo. V njem so namreč nastopili Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette in John Malkovich. Orlando Bloom je v intervjuju spregovoril o tem, zakaj je sprejel vlogo, ki je tako drugačna od njegovih preteklih, razkril pa tudi, s kakšnimi izzivi se je na snemanju spopadal.

Zgodba akcijskega trilerja V nevarnosti (Unlocked) se odvija v Londonu, v mestu pa se pripravlja teroristični napad z biološkim orožjem. Agentka Cie v podobi Noomi Rapace mora skupaj z agentom MI5, ki ga igra Orlando Bloom, najti teroriste in preprečiti grozečo katastrofo. Razen omenjenega igralskega para ima film močno igralsko zasedbo, v kateri so še Michael Douglas, Toni Colette in John Malkovich.

Orlando Bloom je v intervjuju sprva pojasnil, kako je postal vpleten v projekt. "Dobil sem se z režiserjem Michaelom Aptedom, ki mi je sprva pojasnil njegovo strast do filma, nato pa tudi, kaj pričakuje od moje uprizoritve karakterja. Ta je bila namreč bistvena, da bi se moj lik predstavilo tako, kakor si je zamislil Michael. Zgodi se namreč veliko preobratov njegove osebnosti, za katere je imel Michael odlične ideje, obenem pa je upošteval tudi moje. Hitro sem uvidel, da gre za dobro priložnost, ki sem jo tudi brez zadržkov sprejel."

Igralec je v svoji karieri odigral že kopico vlog, ki pa niso bile niti malo podobne vlogi agenta MI5, ki ga igra v akcijskem trilerju V nevarnosti (Unlocked). Bloom je o tem dejal: "Prav to je bilo bistveno. Šlo je za priložnost, da se občinstvu pokažem v drugi luči. Tokrat moj karakter obdajajo in zaznamujejo nevarnost, grožnja in nepredvidljivost. Vse to je na neki način tudi del mene, ki pa na televizijskih zaslonih največkrat ni predstavljen. Tako je bila to res odlična priložnost, da se občinstvu dokažem tudi z nečim drugačnim."

Orlando Bloom in Noomi Rapace. Foto: IMDb Zvezdnik je nato razkril, kateri prizor mu je na snemanju predstavljal največji izziv. "Na koncu sem moral posneti prizor, v katerem me napade pes. Ko se vate zapodi slabih sto kilogramov težek rotvajler in zagrize v tvojo roko, ki je bila sicer obložena … Ja, priznam, tako strah me še ni bilo, obenem pa je šel skozi moje telo tak sunek adrenalina, ki ga v življenju še nisem izkusil."

Novinarja pa je nato zanimalo še, kako se je igralec fizično pripravljal za to vlogo. Orlando mu je odgovoril: "Učili smo se predvsem dvobojevanja med seboj. Pri tem moram jaz osebno samo opraviti čim več ponovitev, saj se mi tako aktivira mišični spomin. V bistvu je to na koncu zelo podobno plesu."

