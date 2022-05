Na snemanju tega filma je Brad Pitt skoraj pretepel soigralca

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 ogledali akcijsko vojno dramo Bes (Fury), v kateri bodo v glavnih vlogah nastopili Brad Pitt, Shia LaBeouf in Scott Eastwood. Igralci so se na snemanju pošteno sporekli, povod za njihov spor vam razkrivamo v nadaljevanju.

Scott Eastwood je bil na snemanju akcijske vojne drame Bes (Fury) deležen jeznih pogledov s strani Brada Pitta in Shie LaBeoufa. V enem izmed prizorov se namreč vozijo s tankom, Scott pa je bil po scenariju primoran pljuniti nanj. Shia LaBeouf je mislil, da je igralec to storil iz svoje navade, zato se je na igralca pošteno razjezil, v prepir pa se je vpletel tudi Brad Pitt.

Scott Eastwood v filmu Bes (Fury). Foto: IMDb

Scott je razkril: "Shia je bil zelo jezen name, ker pa se je z nama vozil tudi Brad, se je še on znašel ujetega v sporu. Potegnil je s Shio in oba sta name zvalila svoje nezadovoljstvo. Mislim, da je bila njuna reakcija zelo neprimerna. Naše delo je včasih zabavno, včasih resno, ampak mislim, da je ključno, da si med seboj naklonimo dovolj prostosti, da lahko vsak svoje delo opravi tako, kakor se od njega pričakuje."

V nadaljevanju je dodal: "Mislim, da igralski proces ne bi smel vplivati na to, kako so ljudje obravnavani na snemanju. Vedno bi moral služiti izboljšavi filmske produkcije, ne pa sodelavcev postavljati v neprijetno delavno okolje s svojo nesramnostjo."

Brad Pitt in Scott Eastwood v filmu Bes (Fury). Foto: IMDb

Svojo plat zgodbe je razkril tudi Brad Pitt: "Vozili smo se v tanku in Scott je nanj pljuval žvečilni tobak. Tudi jaz sem se začenjal jeziti, saj je bil to naš trenutni dom in spraševal sem se, zakaj za vraga bi nekdo tako brez sramu pljuval nanj. Medtem ko so nas snemali, sem mu direktno rekel, da bo to sam počistil za seboj. Shia se je sicer na Scotta le še bolj razjezil in na koncu sem njegovo napetost miril celo jaz."

Naposled je igralec dodal še: "Ko sva prišla domov in prebrala scenarij, sva uvidela, da je bil Scott oziroma njegov lik to dejansko primoran storiti na snemanju. Delal je samo to, kar mu je bilo naročeno. S Shio sva izpadla totalna bedaka, zato sva se seveda Scottu naslednji dan tudi iskreno opravičila."

