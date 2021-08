Ogromni zmaj je bila v resnici le žogica za tenis

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali družinski film Eragon z izjemno igralsko zasedbo, saj v filmu igrata tudi Jeremy Irons in John Malkovich. Glavno vlogo so takrat dodelili povsem neznanemu igralcu Edward Speleers, ki se je takrat prvič preizkusil v filmski vlogi. Priznal je, da je bilo prizore, ki naj bi jih po scenariju odigral z mogočnim zmajem, izjemno težko odigrati z majhno žogico za tenis.

Edward Speleers je igral v šolski predstavi Hamleta, ko je slišal za avdicijo za film Eragon, katere se je udeležil. Prepričan je bil, da se je na avdiciji dobro odrezal, a vseeno ni pričakoval, da bo vlogo tudi zares dobil in da bo v filmu nastopil s tako izjemnimi igralci, kot sta Jeremy Irons in John Malkovich.

Pri tem naj bi postavil tudi svojevrsten rekord, saj naj bi ustvarjalci filma za lik Eragona preizkusili neverjetnih 180 tisoč igralcev. "Ja, slišal sem te govorice, čeprav sam temu ne verjamem povsem. Bil sem pač na avdiciji in dobil vlogo. Meni ni pomembno, če jih je bilo na avdiciji še deset ali 100 tisoč. Konec koncev je to le številka," je ob tem povedal igralec, ki je priznal tudi, da mu je kar nekaj težav predstavljalo dejstvo, da so bili nekateri liki in ozadje v prizorih dodani s pomočjo posebnih učinkov.

Igralci so navajeni odreagirati na besede in gibe soigralcev, Edward pa si je moral v svoji prvi filmski vlogi v precejšnji meri pomagati kar s svojo domišljijo. Namesto zmaja Saphire je bila na snemalnem prizorišču pred njim namreč le žogica za tenis.

"Režiser mi je rekel, da je to zmaj Saphira in naj gledam v teniško žogico. Najprej sem bil zelo začuden, potem pa sem doumel, da si bom moral podobo o zmaju ustvariti sam in pustiti domišljiji, da naredi svoje. Začel sem razmišljati, kako bi se zmaj pogovarjal z mano in kako bi se gibal. Če bi razmišljal le o teniški žogici, bi bila to nočna mora," je o izkušnji povedal igralec. In kaže, da mu je to odlično uspelo, o čemer se lahko prepričate tudi med ogledom filma.

Družinski film Eragon si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 19.45. Po filmu pa ne zamudite novega dramatičnega dogajanja v oddaji Poroka na prvi pogled.

