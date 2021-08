Zvezdnica razkrila skrivnost svoje izklesane postave

V intervjuju za eno od mehiških jutranjih televizijskih oddaj je Gabriela Spanic razkrila, da uporablja metodo, po kateri se dnevno posti kar 17 ur.

"Vmesni post mi zelo pomaga. Seveda sem se o tem najprej posvetovala z zdravnikom. Veliko se postim, jem pa vsega po malo, kar mi ustreza, vendar v majhnih količinah," je povedala pred kamerami in dodala, da za post izkoristi tudi ure spanja. "Večerjam ob sedmih zvečer, naslednji obrok pa je na sporedu šele naslednji dan ob treh popoldne."

Igralka rada pokaže svojo izklesano postavo:

Igralka je razkrila še, da za kurjenje maščob in odstranjevanje strupov iz telesa uživa poseben napitek, v katerem so rdeče sadje, zeleni čaj, matcha, kokosovo olje, spirulina, nopal, kanarska semena in klorofil.

V oddaji so zvezdnico povprašali tudi o govoricah, da naj bi imela kar nekaj lepotnih operacij, kar je zanikala in zatrdila, da se nikoli ni odločila za lepotne popravke na obrazu. "Govorilo se je, da sem si operirala obraz, ampak to je laž. Vse, kar je res, je to, da dobro skrbim zase," je povedala venezuelska igralka hrvaških korenin.

Telenovela Prevare (La Usurpadora) z odlično Gabrielo Spanic je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri. Razburljivo dogajanje pa vas čaka tudi v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled, ki je na sporedu od ponedeljka do petka zvečer.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.