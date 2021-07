Lepotica in pek se vračata z drugo sezono

Na Planetu si bomo lahko ob sobotah in nedeljah dopoldne ogledali še drugo sezono izraelske uspešnice Lepotica in pek, ki spremlja nemogočo ljubezensko zgodbo med svetovno znano manekenko in preprostim pekom.

Je nemogoča ljubezenska zveza res nemogoča? Izredno uspešna in nič manj simpatična izraelska serija Lepotica in pek (Lehiyot Ita) se na komičen način sprašuje prav to. V prvi sezoni smo namreč spoznali preprostega peka Amosa in svetlolaso mednarodno manekenko Noo, ki se po naključju srečata v Tel Avivu in se zaljubita.

Lepotica Noa Hollander (Rotem Sela)

A na njuni poti je stalo kar nekaj preprek – ne le različna svetova, iz katerih izhajata, ampak tudi njegovo nekdanje dekle in njen neizprosni agent. Za nameček je na koncu prve sezone Noo za roko zaprosil njen nekdanji fant, ki ga igra Jason Lewis (Sex v mestu), Amos pa je bil na poti v Brazilijo.

V drugi sezoni par čaka nov trk različnih svetov

Druga sezona komične romantične serije, ki jo bomo lahko na Planetu spremljali ob sobotah in nedeljah ob 11. uri, se začne šest mesecev po dogodkih v zadnjem delu prejšnje sezone. Amos še vedno dela v pekarni, a se je preselil v Noino razkošno hišo. Med razsipno zabavo presenečenja, ki jo je Noa priredila za Amosov rojstni dan, nasmeh na ustnicah zamre, ko ju nepričakovano obišče Noin oče, magnat Gideon Hollander.

Pek Amos Dahari (Aviv Alush)

Ustvarjalec serije je vlogo slavne manekenke napisal z Bar Refaeli v mislih, vendar na koncu do sodelovanja ni prišlo in glavno vlogo je prevzela Rotem Sela, 37-letna izraelska manekenka in TV-voditeljica, pa tudi mama treh otrok. Vlogo peka, ki prihaja iz popolnoma drugačnega okolja, je medtem odigral 39-letni Aviv Alush, ki se poleg igralstva prav tako ukvarja z manekenstvom, pa tudi z glasbo. Tudi on je poročen in ima tri otroke.

Rotem in Aviv, ki se pred kamero odlično dopolnjujeta, sta po zaslugi uspešne serije postala eden najbolj prepoznavnih izraelskih TV-parov in sta skupaj nastopila tudi v oglasu za znamko Castro.

"Notting Hill za milenijce"

Serija Lepotica in pek je sicer doživela odličen sprejem tudi v tujini, predvajali so jo na primer v Veliki Britaniji, po vzoru serije pa so svojo različico posneli tudi Američani in Nizozemci. Zaradi velikega uspeha jo je pod okrilje vzel gigant Amazon, ki doseže domove v kar 200 državah po svetu, in serijo, polno iskrivih dialogov, opisal kot "Notting Hill za milenijce".

Drugo sezono Lepotice in peka lahko na Planetu ujamete v soboto in nedeljo ob 11. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.