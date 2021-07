Neprijetne vonjave na snemanju kultne serije

Ob sobotah in nedeljah ob 16.50 lahko na Planetu spremljate odlično serijo Downton Abbey, ki je z zgodbo o spletkah in romancah družine Crawley navdušila gledalce po vsem svetu, prejela pa je tudi veliko nagrad. Med snemanjem serije je bila zvezdniška igralska zasedba izpostavljena nenavadnim okoliščinam.

Člani snemalne ekipe serije Downton Abbey so razkrili, da so kostumi v številnih primerih originalna oblačila z začetka prejšnjega stoletja. Zaradi starosti so obleke tako občutljive, da jih ni mogoče prati, in temu primeren je tudi njihov vonj.

To je potrdila tudi ​​igralka Sophia McShera, ki igra Daisy: "Res smrdimo, ker ne smemo prati svojih kostumov." Glede oblačil, ki jih uporabljajo v seriji, namreč velja pravilo, da se oblek ne sme prati, da se ohrani njihov izvirni zgodovinski videz.

Da bi neprijetne vonjave vsaj malo omilili in tudi nekoliko zaščitili kostume, imajo igralci na območju podpazduh našitke iz blaga, ki jih je nato mogoče oprati ločeno.

Foto: IMDb

Če se pošalimo, bi lahko rekli, da so ustvarjalci serije na ta način nenačrtovano dosegli, da je na snemalnem prizorišču vedno prisoten tudi kar se da pristen duh tistega časa.

