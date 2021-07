Glavna junaka serije rojstni dan praznujeta skupaj

Od ponedeljka do srede zvečer na Planetu spremljamo zadnjo, 10. sezono priljubljene serije Havaji 5.0, v kateri sta nepozabni tandem ustvarila Alex O'Loughlin in Scott Caan. Soigralca, ki sta postala tudi dobra prijatelja, rojstni dan praznujeta kar skupaj, saj sta rojena le dan narazen.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede spremljamo še zadnjo sezono izjemno uspešne kriminalne serije Havaji 5.0. Čeprav je 10. sezona zadnja, pa za konec snemanja vsekakor ni bila kriva slaba gledanost. Glavni igralec Alex O'Loughlin, ki se je skozi vse snemanje spopadal s številnimi resnimi poškodbami, se je po izteku pogodbe odločil, da bo poslušal svoje telo in se poslovil od vloge, ki ga je proslavila, producenti pa so se strinjali, da tako pomembnega lika ne bodo poskušali nadomestiti z drugim igralcem, temveč so serijo raje sklenili z epskim finalom, ki si ga zasluži.

Nagrada za najboljši "bromance"

Čeprav je snemanje Havajev 5.0 končano, pa s tem ni konec prijateljstva med Alexom in Scottom Caanom, ki sta se spoznala prav po zaslugi serije, v kateri upodabljata Steva McGarretta in Dannyja "Danna" Williamsa. Oboževalci so bili skozi vseh deset sezon navdušeni nad njunim prijateljstvom in so že skoraj pričakovali obvezne prizore njunega pričkanja v avtu. Igralca sta celo prejela nagrado ameriške revije TV Guide v kategoriji "favorite bromance".

Rojena le en dan narazen

Sodelavca pravita, da sta se spoprijateljila takoj, ko sta se spoznala, njuno prijateljstvo pa ostaja tudi po tem, ko so kamere ugasnile. Alex in Scott skupaj praznujeta tudi rojstni dan, saj sta rojena le dan narazen: Alex bo 45 let dopolnil 24. avgusta, Scott pa en dan prej. Alex je bil sicer rojen v Avstraliji, medtem ko se je Scott legendarnemu igralcu Jamesu Caanu rodil v Kaliforniji.

Po prijateljevi zaslugi je spoznal ženo

Scott si pravzaprav lahko lasti tudi zasluge, da je Alex spoznal svojo ženo Malio Jones, saj ga je prav on navdušil za deskanje na vodi. Tam je namreč srečal Malio, manekenko in nekdanjo tekmovalko v deskanju na valovih. Zdaj z družino živita na Havajih, kjer sta se tudi poročila.

Deseto sezono Havajev 5.0 lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22.10.

