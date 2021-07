Zvezdnik zaradi pika škorpijona pristal na urgenci #foto

Postavni Jose Ron, ki gledalce Planeta trenutno navdušuje v telenoveli Podarjeno življenje, proste trenutke med snemanji rad preživlja v slikovitem mestecu Valle de Bravo v bližini mehiške prestolnice. Zvezdnik ima tam luksuzno hišo z bazenom, kjer mu družbo delajo njegovi psi. Veliki ljubitelj živali pa je aprila doživel manj prijetno srečanje z živalskim svetom, ko ga je pičil strupeni škorpijon.

Oboževalce je šokiral s serijo objav na družbenem omrežju Instagram, na katerih je ležal v bolnišnični postelji, obdan z infuzijo in oksimetrom, ki meri raven nasičenosti kisika v krvi.

"Prvič me je pičil škorpijon in občutek sploh ni dober," je zapisal 39-letni igralec, ki je priznal, da ga je bližnje srečanje s tem nevarnim členonožcem precej zdelalo. "Hvala bogu je vse v redu in brez zapletov," je pripisal in pomiril več kot tri milijone svojih sledilcev na Instagramu.

Jose Ron je oboževalcem iz bolniške postelje sporočil, da je vse v redu. Fotografiral je tudi škorpijona, ki ga je pičil. Foto: Instagram

V Mehiki sicer živi 220 vrst škorpijonov, od katerih je osem za človeka nevarnih. Joseja Rona je po poročanju mehiških medijev pičil ravno eden od najbolj strupenih škorpijonov, ki za zdravega odraslega človeka načeloma ni smrtonosen, a lahko povzroči številne zdravstvene zaplete, hkrati pa je pik izjemno boleč.

