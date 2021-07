Priljubljeni igralec prestrašil oboževalce

Čeprav je Jose Ron znan predvsem kot igralec, je njegova prava strast pravzaprav glasba. Kljub uspehu v svetu mehiških telenovel pa se postavni 39-letnik trenutno najraje posveča vzporedni karieri bobnarja v rockovski skupini Koktel. "Izvajamo izključno priredbe v angleškem jeziku," je povedal Jose, ki je ob skoku v novo leto sprejel zaobljubo, da se bo ukvarjal s stvarmi, ki ga resnično veselijo.

Kako zveni skupina Joseja Rona, si lahko pogledate v posnetku:

"Zame je to zelo pomembno leto, veliko moči in energije vlagam v svojo strast do glasbe, ki jo čutim že dolgo," je povedal in dodal, da si želi, da bi tudi ljudje prepoznali ter cenili njegovo ljubezen do glasbe.

V medijih so se zato pojavili zapisi, da se je zvezdnik poslovil od igralske kariere, vendar pa je po krajšem premoru ravno ta mesec v Mehiki premiero doživela nova telenovela Brezsrčni (La desalmada), v kateri igra enega od osrednjih likov. Telenovela je doživela neverjetno dober odziv, Josejevi oboževalci pa zvesto podpirajo tudi njegovo glasbeno kariero.

V Guadalajari rojeni Jose je eden od štirih bratov, igralsko kariero pa je z manjšimi vlogami začel leta 2004. Opazili smo ga lahko tudi v tretji sezoni priljubljene nadaljevanke Rebelde. Za vlogo v telenoveli La que no podia amar je leta 2011 prejel nagrado za najboljšega mladega glavnega igralca, lani pa je za telenovelo Ringo prejel tudi nagrado za najboljšega igralca.

Ogromno pohval in izjemno gledanost je doživela tudi telenovela Podarjeno življenje (Te doy la vida), ki jo je prav tako posnel lani in jo lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljamo na Planetu.

Jose Ron v Podarjenem življenju

Priljubljeni zvezdnik domišljijo buri tudi s svojim zasebnim življenjem, saj tabloidi kar tekmujejo med sabo, kateri mu bo pripisal več romanc s soigralkami. Trenutno se šušlja, da je srečo v ljubezni našel s soigralko iz Podarjenega življenja Marcelo Salazar, ki igra nuno Bernardino, s katero pa nimata veliko skupnih prizorov.

