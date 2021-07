Zvezdnica pričakuje otroka

Priljubljena turška igralka Özge Özpirinçci v nadaljevanki Ženska igra mamo samohranilko dveh majhnih otrok, ki se spopada z bridkimi življenjskimi preizkušnjami. V vlogi mame je povsem navdušila gledalce, zdaj bo lahko svoje izkušnje izpred kamere uporabila tudi v zasebnem življenju, saj z dolgoletnim partnerjem Burakom Yamantürkom pričakujeta prvega otroka.

Igralca sta veselo novico potrdila in na družbenih omrežjih izdala, da je 35-letna Özge v drugem trimesečju nosečnosti in se vsem zahvalila za lepe želje. Bodoča mamica je sicer trenutno zaposlena s snemanjem nove serije nove serije Prvi in zadnji (Ilk ve son), ki so ga zaradi vesele novice pospešili, saj bi radi vse potrebne kadre posneli, še preden bo trebušček nemogoče prikriti.

Özge in Burak sta eden od najbolj priljubljenih in sproščenih igralskih parov, ki je srečno zaljubljen že več kot šest let. Čeprav doslej o poroki nista razmišljala, saj se jima je zdel list papirja nepotreben, se bosta pred rojstvom otroka odločila tudi za ta korak. Poroko naj bi po poročanju turških medijev načrtovala že konec poletja.

Nadaljevanka Ženska je na Planetu od ponedeljka do petka ob 18.45.

