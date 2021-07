Vrača se priljubljena nadaljevanka Rebelde

Mehiška telenovela Rebelde je z zgodbo o šestih najstniških glasbenikih, ki obiskujejo prestižno zasebno šolo, leta 2004 obnorela gledalce po svetu. Predvajali so jo v več kot 60 državah po svetu, v gostujočih vlogah pa so nastopili tudi Hilary Duff, Lenny Kravitz in Jose Ron, ki ga lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri vidimo v nadaljevanki Podarjeno življenje.

Najstniki Mía Colucci (Anahí), Diego Bustamante (Christopher von Uckermann), Roberta Pardo (Dulce María), Miguel Arango (Alfonso Herrera), Guadalupe "Lupita" Fernández (Maite Perroni) in Giovanni Méndez (Christian Chávez) obiskujejo prestižno zasebno šolo v mehiški prestolnici, v kateri praviloma svoje mesto najdejo le najstniki iz premožnih družin. Šola ima tudi poseben program za nadarjene dijake s skromnejšimi finančnimi zmožnostmi, vendar pa temu nasprotuje veliko bogataških otrok.

Šest najstnikov na novi šoli čakajo nova prijateljstva in ljubezni, ki jih bodo oblikovale. Kljub medsebojnim razlikam najdejo skupno točko v ljubezni do glasbe ...

Uspešnica Rebelde bo na Planetu prvič v ponedeljek, 16. avgusta, ob 18.45.

