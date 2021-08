Tako je zvezdnica priljubljene serije videti danes #foto

Od 16. avgusta boste na Planetu spet lahko spremljali televizijsko uspešnico Rebelde, ki velja za eno od najbolj priljubljenih mehiških serij med slovenskimi gledalci. V vlogi Mie Colucci je v telenoveli navduševala tudi igralka in pevka Anahí, ki več kot 15 let pozneje še vedno navdušuje s svojim videzom.

Mehiška telenovela Rebelde govori o skupini najstnikov na šoli v Ciudadu de Mexicu, ki želi ustvariti uspešno glasbeno zasedbo, pri tem pa spletk, ljubezenskih trikotnikov in običajne srednješolske drame ne manjka. Serija je navdušila gledalce po vsem svetu, nato je nastala tudi prava glasbena zasedba RBD, v kateri so prepevali priljubljeni igralci.

Izdali so kar devet studijskih albumov in prodali več kot 15 milijonov plošč. Po dveh nominacijah za latinsko glasbeno nagrado grammy so postali tudi najuspešnejša latinskoameriška pop skupina vseh časov, leta 2009 pa so se člani skupine razšli.

Po razpadu skupine RBD je zelo uspešno s svojo glasbeno kariero nadaljevala Anahí. Pozneje je namreč izdala še dva samostojna albuma in oba sta bila visoko uvrščena na glasbenih lestvicah, Anahi pa je tudi najuspešnejša nekdanja članica skupine RBD v ZDA.

Po uspehu v seriji Rebelde je Anahí nadaljevala tudi svojo igralsko kariero. V glavni vlogi smo jo tako lahko spremljali tudi v telenoveli Moji dve ljubezni (Dos Hogares).

Zvezdnica je od leta 2015 poročena z mehiškim politikom Manuelom Velascom Coellom, s katerim imata tudi dva sinova. Manuel se jima je rodil leta 2017, Emiliano pa leta 2020.

Uspešnica Rebelde bo na Planetu prvič na sporedu v ponedeljek, 16. avgusta, ob 18.45.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.