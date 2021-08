Zvezdnik soigralki: Prihodnjič pred poljubi ne jej jajc

Jose Ron v telenoveli Podarjeno življenje (Te doy la vida) igra preprostega in poštenega mehanika Pedra, ki odkrije, da je biološki oče malega Nicolasa, ki boleha za levkemijo. Nicolasa sta posvojila premožna Ernesto in Elena, ki sta bila Pedra primorana poiskati, da bi sinu rešila življenje.

Eleno igra priljubljena mehiška igralka Eva Cedeño. Da so se igralci na snemanju uspešnice med seboj odlično razumeli tudi za kamero, pa dokazujejo njihove številne objave na družbenih omrežjih.

"Si odlična igralka in čudovita junakinja!"

Pod eno od fotografij, na kateri pozira v družbi soigralke, Jose Ron kar ni mogel prehvaliti svoje soigralke. "Moja draga Eva, hvala ti za dobre vibracije, energijo, veselje, talent, predanost in sodelovanje pri tej zgodbi," je pripisal in dodal, da je zelo ponosen na telenovelo.

"Si odlična igralka in čudovita junakinja. Hvala ti, rad te imam," je še zapisal, nato pa v bolj šaljivem tonu dodal: "V naslednji telenoveli pred prizori poljubljanja ne jej jajc!"

Medtem ko je Jose Ron v Mehiki izjemno priljubljen in je odigral že več osrednjih vlog, je Eva Cedeño prav s Podarjenim življenjem prvič stopila v osredje. Pred tem je v nekaj telenovelah odigrala več stranskih vlog in upodobila predvsem zlobne like, medtem ko je z Eleno obrnila povsem nov list in navdušila tako kritike kot gledalce − in očitno tudi svoje soigralce.

Podarjeno življenje lahko na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 16. uri.

