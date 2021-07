Rebeldova zvezdnica priredila intimno cvetlično zabavo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dulce Maria in Anahi sta le dve od zvenečih imen, ki sta zasloveli s telenovelo Rebelde. Nadaljevanka se vrača na male ekrane, že od 16. avgusta naprej boste lahko Rebelde spremljali na Planetu.

Zvezdnica telenovele Rebelde, ki je v preteklih letih obnorela svet in tako tudi Slovenijo, Dulce Maria je prejšnje leto postala mama, te dni pa spet slavi. Njeno prvorojenko Mario Paulo so krstili, igralka pa je v njeno čast priredila pravo cvetlično praznovanje.

Na krst so bili povabljeni le najožji člani družine. Igralka in pevka se je na družbenem omrežju Instagram zahvalila vsem za magično praznovanje, ki je moralo biti zaradi epidemije okrnjeno.

Foto: Instagram Zato pa ni prav nič skoparila pri dekoraciji. Tako na mizi, stolih in sladkem kotičku kot na darilih za goste so bili cvetlice in metuljčki.

Telenovela Rebelde se vrača! Od 16. avgusta dalje boste lahko svoje najljubše igralce spremljali na Planetu.

