"Nisem mu povedala, da nosim lasuljo" #video

V šovu Poroka na prvi pogled se zgodi tudi ljubezen na prvi pogled. Dokaz za to sta "plus size" manekenka Gabrielle in inštruktor fitnesa Nasser. Ko sta se zagledala pred oltarjem, sta bila oba navdušena, sledili pa so še bolj romantični medeni tedni. A nevesta je vseskozi zbirala pogum in odlašala z iskrenim pogovorom, imela je namreč skrivnost.

Gabrielle je čakala vse do zadnjega in naposled le zbrala pogum, da je ženinu priznala, da nosi lasuljo. In nič lažje ji ni bilo, ko sta se prvič zbudila kot mladoporočenca, on pa je pohvalil prav to, kako brezhibni so njeni lasje že navsezgodaj. Nato je sledilo kopanje v bazenu, kjer ga je spet prosila, da njenih las ne zmoči. Zvečer pa mu je le povedala ...

Ženin je ostal brez besed. Foto: zajem zaslona

Sprva je bil Nasser malce presenečen, saj ji ves čas govori, kako je lepa in kaj ceni pri njej, zdaj pa je vse to le še potrdil. Všeč mu je tako na zunaj kot navznoter, a slednje šteje več, je bil jasen. Trenutek resnice si lahko pogledate v spodnjem posnetku.

Oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu vsak delavnik zvečer na Planetu.

Sledi skupinska večerja, na kateri bodo vsi pari prvič skupaj. Takrat pa padejo maske ...

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.