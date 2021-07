Želim si partnerice, s katero bi lahko skupaj jokala ob filmih #video

Za 5. sezono avstralskega šova Poroka na prvi pogled se je prijavilo 5.000 samskih. Nekateri so že naveličani priljubljenih aplikacij za zmenke, drugi razočarani v ljubezni, spet tretjim se zdi, da je to njihova zadnja priložnost za srečo. Med zadnjimi je tudi 38-letnica, ki je pred oltarjem spoznala svojega 33-letnega moža.

Sinoči smo bili priča njuni poroki in njenima zaščitniškima bratoma, ki sta nazadnje le odobrila ženina in mu zaželela dobrodošlico v družino. Nocoj pa nas čakata povsem drugačni zgodbi, pravljica proti realnosti.

Na pravljični poroki se bo znašel tudi Mathew, ki odkrito priznava, da je bil malce preveč navezan na zdaj že pokojno babico in da noče biti osamljen. Rad gleda romantične komedije, kultni film Beležnica pa ga vedno tako razneži, da zajoka. To želi zdaj početi v dvoje.

Ob gledanju romantičnih filmov marsikoga preplavijo čustva.

Strokovnjaki v oddaji so zanj našli partnerico, ki je prav tako čustvena in romantična. Svojo poroko načrtuje že nekaj let, izbrani pa ima tudi že imeni za svoja otroka, če ju bo nekoč res imela. A pravljice se lahko hitro razblinijo. To je na svoji koži že občutila mama samohranilka z dvema otrokoma, ki si želi le družbe, zabave ob pivu in sproščenem vzdušju. Obe zgodbi bomo spoznali že nocoj.

