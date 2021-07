Kateri od parov je po oddaji še vedno skupaj?

V četrti sezoni avstralske resničnostne oddaje smo bili priča zelo razburljivemu dogajanju. Pari so imeli v svojih zvezah veliko vzponov in padcev. Nekaj parov se je poslovilo še pred koncem eksperimenta, enemu kandidatu pa je nevesta celo pobegnila na poročno noč. V preteklih sezonah so bili strokovnjaki precej uspešni, saj so uspešno združili kar nekaj parov, ki so si ustvarili celo družino, v četrti sezoni pa so bili manj uspešni.

Sean in Susan

Pri Seanu in Susan je bilo videti, kot da sta si usojena. Vseeno pa je bila razdalja, živita namreč na različnih koncih Avstralije, ob različnih življenjskih stilih prevelika ovira. Po oddaji sta ostala prijatelja, srečo v ljubezni pa sklenila poiskati drugje. Leta 2018 je Susan rodila prvega sina Ashtona. Z njegovim očetom, ki ga je spoznala na spletu, ni več v zvezi. Srečo je našel tudi Sean, ki se je medtem že poročil.

Cheryl

Cheryl je v oddaji srečo poskusila s kar dvema kandidatoma. Najprej se je poročila z Jonathanom, vendar eksperimenta zaradi njegovega domnevnega dopisovanja z drugo kandidatko v šovu Scarlett z njim ni hotela nadaljevati. Za tem se je odločila poskusiti še z Andrewom, kandidatom, ki je že na poročno noč ostal brez svoje neveste. Tudi v drugo se ni izšlo in precej burno dogajanje se je končalo s še enim predčasnim odhodom iz oddaje. Po oddaji je Cheryl vendarle našla srečo, v razmerju je z vodovodarjem, ki jo je opazil v oddaji.

Nadia in Anthony

Sprva se je zdelo, da sta Nadia in Anthony par, ki bi lahko ostal skupaj tudi dolgoročno. Takšen vtis sta dajala še na zadnji ceremoniji, na kateri sta obnovila poročni zaobljubi. A vse skupaj se je presenetljivo hitro končalo. Nadia je namreč razkrila, da jo je Anthony zapustil takoj, ko so kamere ugasnile.

Simon in Alene

Čeprav sta bila zelo različna, sta Simon in Alene hitro postala eden najbolj priljubljenih parov, njuna ljubezen pa je rasla iz oddaje v oddajo. Vseeno sta kmalu po koncu oddaje šla vsak svojo pot. Krožile so govorice, da sta se kasneje spet zbližala, vendar se je izkazalo, da to ni res. Alene naj bi se namreč ogrela za nekoga iz pete sezone oddaje Poroka na prvi pogled, Simon pa medtem uživa v samskem življenju.

Sharon in Nick

Sharon se je po koncu oddaje odločila, da se bo preselila k Nicku. Želela sta nadaljevati svojo ljubezensko zgodbo, toda nekaj tednov kasneje je bilo njune pravljice konec. "Obožujem Nicka, toda osem tednov po odhodu v Melbourne sem ugotovila, da nisem zaljubljena vanj," je povedala Sharon, ki je kasneje spoznala Juliana. "Je vse, kar sem si želela pri partnerju. Popoln je zame."

Nekoliko manj sreče v v ljubezni je v oddaji in tudi sicer imela njena sestra Michelle, ki naj bi bila še vedno samska.

Kdo so kandidati, ki so srečo iskali v peti sezoni oddaje Poroka na prvi pogled, pa izveste že v nocojšnji oddaji.

