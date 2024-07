Benetke od jutri z novim strogim pravilom za turiste

Beneške oblasti bodo od četrtka omejile število ljudi v turističnih skupinah na največ 25, prav tako bodo oblasti turističnim vodnikom prepovedale uporabo prenosnih zvočnikov. Vse to, da bi "zagotovili mir prebivalcem mesta" in omogočili svobodnejše gibanje pešcev, piše Reuters.

Za vse, ki ne bodo upoštevali novih ukrepov, ki bi sicer morali začeti veljati že v začetku junija, a so bili prestavljeni na začetek avgusta, bodo uvedene globe od 25 do 500 evrov. Nove omejitve bodo veljale za središče Benetk ter otoke Murano, Burano in Torcello.

Aprila za poskusno obdobje uvedli enodnevne vstopnice

Aprila so Benetke sicer postale prvo mesto na svetu, ki je uvedlo poseben sistem plačila za vstop v mestno središče za zunanje obiskovalce. Dnevnim obiskovalcem so tako začeli zaračunavati za vstop v mesto, poskusno obdobje pa je trajalo do sredine julija. Obiskovalci so morali ob določenih dnevih plačati vstopnino pet evrov.

Plačila so v tem primeru bili oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce ter tiste, ki so v mestu prenočili, je veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ni bilo treba plačati. Turiste, ki so jih ujeli brez vstopnice, je doletela kazen od 50 do 300 evrov.

Do konca leta bodo nato sprejeli odločitev, ali bo to postala trajna ureditev.