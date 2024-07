Opozorilo za ženske pred potovanjem na Hrvaško: Pazite se spolnih napadov v taksijih

Velika Britanija je na uradni vladni spletni strani, kjer so zbrani podatki vseh državnih ministrstev, objavila informacije in opozorila za svoje državljane, ki potujejo na Hrvaško. Britance med drugim opozarjajo na žeparje, še neodkrite protipehotne mine iz časov vojne v 90. letih preteklega stoletja in preveč zasoljene vstopnine za nekatere klube. Ženske še posebej opozarjajo na spolne napade v taksijih na Hrvaškem.

Britanski turisti so pomembni za hrvaški turizem. V letošnjem juniju so turisti z Otoka na Hrvaškem ustvarili štiri odstotke prenočitev. Za turiste iz Velike Britanije je najbolj privlačna Španija, sledijo Grčija, Italija, Francija in Portugalska, Hrvaške ni med prvimi desetimi državami. So pa v letu 2022 dosegli 3,4 milijona prenočitev s povprečnim bivanjem 3,4 dneva, piše hrvaški medij Index.

Terorističnih napadov ni mogoče izključiti

Za hrvaško javnost in medije je tako zanimivo, kaj britanska vlada svetuje svojim državljanom pred potovanjem na Hrvaško. Britanska vlada tako opozarja, da možnosti terorističnih napadov na Hrvaškem ni mogoče izključiti, vendar je stopnja kriminala nizka in nasilni zločini redki.

Opozarja tudi na žeparje v turističnih območjih, a tudi na to, da turistom v nekaterih "klubih za gospode" (verjetno so s tem izrazom mišljeni tudi prostori za plačane spolne storitve, op. p.) zaračunavajo previsoke zneske, včasih tudi v tisoče evrov, in jim grozijo z nasiljem, če nočejo plačati.

Kaj naj stori ženska, ko vstopi v taksi na Hrvaškem

Ženske še posebej opozarjajo na spolne napade v taksijih na Hrvaškem. Zato jim svetujejo več varnostnih ukrepov: da fotografirajo številko taksija, v katerega bodo vstopile, in jo pošljejo prijatelju ali komu drugemu, da delijo status vožnje na aplikaciji ali da iz taksija pokličejo nekoga in mu povedo, v katerem taksiju so in kam gredo.

Britanska vlada svoje državljane opozarja tudi pred pogostimi požari na Hrvaškem. Foto: Reuters

Britanska vlada državljane tudi opozarja, da je v nekaterih mestih, kot sta Split in Dubrovnik, za neprimerno obnašanje mogoče dobiti denarno kazen. Med neprimerno obnašanje spadajo pitje alkohola ali uživanje drog v javnosti, uriniranje ali bruhanje na javnih mestih, hoja po mestu brez srajce ali v kopalkah, nošenje oblačil, ki spodbujajo uživanje drog, plezanje po spomenikih …

Mine, požari, poplave in potresi

Nekatera območja Hrvaške, kot so vzhodna Slavonija, Brodsko-posavska županija, Karlovška županija, Zadrska županija in odročni predeli nacionalnega parka Plitviška jezera, so nevarna zaradi min, ki so ostala iz vojne s Srbi.

Britanska vlada svoje državljane svari še pred pogostimi požari in tudi potresi. Obstaja tudi nevarnost poplav, predvsem med Karlovcem in Slavonskim Brodom.