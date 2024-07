Hrvati razkrili, zakaj so v zrak poslali mige

Hrvaško obrambno ministrstvo je pojasnilo, zakaj so manjše letalo, ki je vstopilo v hrvaški zračni prostor, pred dnevi prestregli migi in ne rafali.

Kot je znano, je v hrvaški zračni prostor v nedeljo iz smeri Madžarske vstopilo letalo piper PA-24 registracije UR-OTF in ga zapustilo po osemdesetih minutah. Ker se letalo ni odzvalo na vprašanja hrvaške kontrole zračnega prometa, sta proti letalu poletela tudi miga hrvaškega vojaškega letalstva.

Miga prestregla piperja

Letalu sta miga sledila do Slunja v Karlovški županiji, ko je vstopilo v zračni prostor BiH. Pozneje je letalo znova vstopilo v hrvaški zračni prostor na območju Like in pot nadaljevalo proti Italiji. Letalo piper je prelet Hrvaške napovedalo, a je izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa.

Po neuradnih podatkih, s katerimi razpolaga hrvaška spletna stran AvioRadar, je bila radijska postaja letala piper nastavljena na napačen kanal, zaradi česar hrvaška kontrola zračnega prometa ni mogla vzpostaviti povezave s pilotom. Prelet Hrvaške je bil sicer najavljen. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Po vizualni potrditvi hrvaškega vojaškega pilota, da gre za napovedano letalo, je to nadaljevalo polet v skladu z napovedjo, pojasnjuje hrvaško ministrstvo za obrambo.

Zakaj piperja niso prestregli rafali?

Ker je Hrvaška letos aprila dobila prvih šest od dvanajstih večnamenskih vojaških letal rafale, ki jih je kupila od Francije, so se v hrvaški javnosti pojavila vprašanja, zakaj so piper prestregli stari migi sovjetske izdelave in ne sodobnejši rafali.

Hrvaški piloti se še usposabljajo na rafalih hrvaškega vojaškega letalstva. Šest teh letal je na Hrvaško prišlo letos aprila. Skupaj je naša južna soseda od Francije kupila dvanajst teh letal. Foto: Guliverimage

Kot je za hrvaški medij Zimo pojasnilo hrvaško obrambno ministrstvo, rafali trenutno ne sestavljajo dežurnega bojnega dvojca, ki po Natovih standardih opravljajo prestrezanje letal ter ugotavljanje njihove identitete in namena.

Piloti še niso končali usposabljanja

Hrvaški piloti so namreč še v fazi usposabljanja za letenja z rafali. Hrvaška bo sicer podpisala sporazum, po katerem bodo letala z vojaških oporišč na Madžarskem in v Italiji opravljala mirnodobno nalogo nadzora hrvaškega zračnega prostora, dokler ne bo dokončano usposabljanje na rafalih. V vmesnem času bodo te naloge opravljali migi.