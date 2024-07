Noro dogajanje: rafali preletavajo Hrvaško, prebili bodo zvočni zid

Piloti 191. eskadrilje lovskih letal 91. krila hrvaških zračnih sil bodo od srede do petka izvajali redne letalske aktivnosti, med katerimi je mogoče pričakovati povečan hrup in preboj zvočnega zidu, so sporočili z ministrstva za obrambo. S prikazom vojaških vaj hrvaške vojske in policije bodo obeležili dan državnosti, poroča 24sata.