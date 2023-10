"Strašno drago." Hrvaška dobila prvo večnamensko vojaško letalo.

Slovesne primopredaje oziroma prenosa lastništva med Francijo in Hrvaško se je danes udeležil tudi hrvaški obrambni minister Mario Banožić.

Ministrstvo za obrambo je za 12 letal odštelo 999 milijonov evrov, skupno z DDV pa 1,153 milijarde evrov.

"Gre za stvar prestiža"

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes sporočil, da nakup letal podpira, a da gre za velik nakup in ogromno denarja. "Odločitev je bila sprejeta, vendar se morajo ljudje zavedati, da gre za zelo drag bojni sistem in da je vse, kar se danes kupuje in proizvaja, strašno drago," je pojasnil.

Poudaril je, da gre za stvar prestiža, saj teh letal nima nihče v regiji, a da bi bilo dobro, če bi Hrvaška imela integrirani sistem protiletalske obrambe.

S projektom vzpostavitve skupnega evropskega sistema zračne obrambe države, ki so se mu pridružile, sicer želijo zapolniti vrzeli v sedanjem obstoječem sistemu zveze Nato za Evropo. K njemu so poleg Nemčije in Slovenije pristopile še Velika Britanija, Slovaška, Norveška, Latvija, Madžarska, Bolgarija, Belgija, Češka, Finska, Litva, Nizozemska in Romunija.