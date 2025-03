Karizmatična ameriška pevka Patti Smith bo 7. julija v okviru Festivala lepote nastopila na koncertu na Trgu svetega Marka v Benetkah ter predstavila svoje mojstrovine, pesmi, ki so se zapisale v zgodovino rocka in povezale umetniško in pesniško domišljijo več generacij, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Na edinstvenem odru na svetu se bo lepoti našega mesta poklonila še ena velika umetnica," je ob tem povedal župan Benetk Luigi Brugnaro. Dodal je, da bodo metropolitanske Benetke poletje preživele v znamenju glasbe in kulturnih dogodkov.

Vstopnice za koncert, poimenovan preprosto Patti Smith v Benetkah, so že na prodaj.

Nastopila pred nekdanjim mejnim prehodom

Patti Smith je v okviru priprav na letošnjo Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica oktobra 2023 nastopila na goriškem trgu pred nekdanjim mejnim prehodom med Slovenijo in Italijo v Rožni Dolini. Ikona newyorške punk-rock scene je leta 2015 nastopila v ljubljanskih Križankah in štiri leta kasneje v Trstu, kjer je recitirala Srečka Kosovela. Kosovelov Majhen plašč sicer velja za eno njenih najljubših pesmi.

V svetovno glasbeno zgodovino se je danes 78-letna Patti Smith zapisala kot glasbenica, vizualna umetnica, slikarka in pisateljica ter aktivistka. Smith svojo glasbo opisuje kot "triakordni rock, zlit z močjo besede". Njena kariera je, ne glede na različnost žanrov, označena z besedami, kot so (samo)volja, upornost, kljubovalnost, pravičnost, resnicoljubnost. Najprej se je uveljavila kot pesnica, sledil je njen prvi glasbeni album Horses, ki je izšel leta 1975 in je predstavljal spoj poezije in glasbene spremljave.

Glasbena pot Patti Smith je posejana z več mejniki, vključno z albumi, kot sta Easter, ki vključuje znamenito pesem Because the Night, napisano skupaj z Bruceom Springsteenom, in Dream of Life s pesmijo People Have the Power, ki jo je napisala skupaj s svojim pokojnim možem Fredom Sonicom Smithom.

Patti Smith je bila leta 2007 sprejeta v Rock and Roll Hall of Fame. Leta 2010 je prejela prestižno National Book Award za uspešnico Just Kids (v slovenskem prevodu Pač mulca), v kateri pripoveduje o svojem globokem prijateljstvu s fotografom Robertom Mapplethorpom. Med njenimi odmevnimi knjigami sta tudi M Train in Devotion. V slovenskem prevodu so dostopna še njena Sanjarjenja.

Preberite tudi: